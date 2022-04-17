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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из РФ закрашивают на своей технике буквы Z и вешают флаги Украины, возможны провокации – Генштаб ВСУ

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Буквой Z оккупанты отмечают свою технику для вторжения в Украину
Буквой Z оккупанты отмечают свою технику для вторжения в Украину
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На оккупированной части Запорожской области российские захватчики занимаются действиями, которые могут быть подготовкой к провокациям под чужим флагом. Об этом проинформировал 17 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, из-за недостатка человеческих ресурсов для агрессии против Украины "захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий".

"В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин", – отметили в Генштабе.

По его данным, в Херсонской области ходят слухи, что после псевдореферендума, который хотят провести оккупанты с целью создания так называемой "ХНР", начнется мобилизация местного населения в российскую армию.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/296912139288538

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время масштабной войны, которую РФ начала в Украине 24 февраля.

Из-за нехватки резервов в России мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, отмечала украинская разведка 22 марта.

4 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в РФ начали скрытую мобилизацию, во время которой военно-политическое руководство страны планирует привлечь 60 тыс. человек.

Контрактников для войны с Украиной российские военные ищут в том числе через сайты для трудоустройства и рекрутинговые агентства.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов по состоянию на 17 апреля достигли порядка 20,3 тыс. человек личного состава, также уничтожены сотни единиц боевой и военной техники противника.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, флаг, мобилизация, Изюм, агрессия, провокации, ХНР, Васильевка, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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