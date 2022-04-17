Оккупанты из РФ закрашивают на своей технике буквы Z и вешают флаги Украины, возможны провокации – Генштаб ВСУ

Буквой Z оккупанты отмечают свою технику для вторжения в Украину Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, из-за недостатка человеческих ресурсов для агрессии против Украины "захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий".

"В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин", – отметили в Генштабе.

По его данным, в Херсонской области ходят слухи, что после псевдореферендума, который хотят провести оккупанты с целью создания так называемой "ХНР", начнется мобилизация местного населения в российскую армию.

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