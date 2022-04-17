Оккупанты из РФ закрашивают на своей технике буквы Z и вешают флаги Украины, возможны провокации – Генштаб ВСУ

"В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", – говорится в сообщении.
Также, по данным украинских военных, из-за недостатка человеческих ресурсов для агрессии против Украины "захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий".
"В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин", – отметили в Генштабе.
По его данным, в Херсонской области ходят слухи, что после псевдореферендума, который хотят провести оккупанты с целью создания так называемой "ХНР", начнется мобилизация местного населения в российскую армию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время масштабной войны, которую РФ начала в Украине 24 февраля.
Из-за нехватки резервов в России мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, отмечала украинская разведка 22 марта.
4 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в РФ начали скрытую мобилизацию, во время которой военно-политическое руководство страны планирует привлечь 60 тыс. человек.
Контрактников для войны с Украиной российские военные ищут в том числе через сайты для трудоустройства и рекрутинговые агентства.
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов по состоянию на 17 апреля достигли порядка 20,3 тыс. человек личного состава, также уничтожены сотни единиц боевой и военной техники противника.