Российские оккупанты завершают создание группировки для наступления на востоке Украины – Генштаб ВСУ

Украинские военные за сутки уничтожили 10 танков оккупантов на Донбассе, сообщили в Генштабе Фото: EPA

"Вооруженные силы Российский Федерации завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются проводить огневое поражение подразделений украинских войск.

"В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно. Удачи не имел, понес потери и отошел. На донецком и таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и восполняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское", – отметили в Генштабе.

Основные усилия оккупанты сосредоточили в районах Лимана Донецкой области и Кременной, Попасной и Рубежного Луганской области, а также пытались установить полный контроль над Мариуполем.

"Противник безуспешно пытался закрепиться в районах Кременной и Рубежного. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не имел", – говорится в сводке.

В Генштабе ожидают, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.

Всего для боевых задач на территории Украины российские оккупанты привлекли 87 батальонных тактических групп, отметили в ведомстве.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 10 танков, 15 единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, а также пять артиллерийских систем противника", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)