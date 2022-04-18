Зеленский: Война идет 53 дня, и столько же мы ожидаем ответ на некоторые наши запросы об оружии

"Делаем все, чтобы обеспечить обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто помогает действительно всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них тоже зависит судьба этой битвы. Судьба людей, которые могут быть спасены", – сказал он.
Президент отметил, что есть страны, которые не спешат отвечать на запросы Украины.
"Завершился уже 53-й день войны, и по некоторым пунктам в наших запросах относительно оружия мы ожидаем ответов 53 дня. А некоторые ответы формулируются так, что поставки могут начаться разве что в мае. Я прямо говорю в таких случаях: каждая задержка оружия, каждое политическое затягивание – это разрешение России забирать жизни украинцев. Так Россия это трактует. Именно так не должно быть в реальности", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Среди стран Европы, которые согласились передать Украине оружие, есть, в частности, Германия (до массового вторжения РФ в Украину Берлин отказывал в поставках), Великобритания и Чехия.
В перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией, который Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.