Зеленский: Война идет 53 дня, и столько же мы ожидаем ответ на некоторые наши запросы об оружии

"Делаем все, чтобы обеспечить обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто помогает действительно всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них тоже зависит судьба этой битвы. Судьба людей, которые могут быть спасены", – сказал он.

Президент отметил, что есть страны, которые не спешат отвечать на запросы Украины.

"Завершился уже 53-й день войны, и по некоторым пунктам в наших запросах относительно оружия мы ожидаем ответов 53 дня. А некоторые ответы формулируются так, что поставки могут начаться разве что в мае. Я прямо говорю в таких случаях: каждая задержка оружия, каждое политическое затягивание – это разрешение России забирать жизни украинцев. Так Россия это трактует. Именно так не должно быть в реальности", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)