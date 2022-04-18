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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Война идет 53 дня, и столько же мы ожидаем ответ на некоторые наши запросы об оружии

Зеленский: Каждая задержка оружия разрешение забирать жизни украинцев
Зеленский: Каждая задержка оружия – разрешение забирать жизни украинцев
Фото: president.gov.ua

Украина постоянно ведет переговоры с партнерами о поставках оружия, необходимого для борьбы с российской агрессией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 апреля в видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Делаем все, чтобы обеспечить обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто помогает действительно всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них тоже зависит судьба этой битвы. Судьба людей, которые могут быть спасены", – сказал он.

Президент отметил, что есть страны, которые не спешат отвечать на запросы Украины.

"Завершился уже 53-й день войны, и по некоторым пунктам в наших запросах относительно оружия мы ожидаем ответов 53 дня. А некоторые ответы формулируются так, что поставки могут начаться разве что в мае. Я прямо говорю в таких случаях: каждая задержка оружия, каждое политическое затягивание – это разрешение России забирать жизни украинцев. Так Россия это трактует. Именно так не должно быть в реальности", – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/519282566244874/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Среди стран Европы, которые согласились передать Украине оружие, есть, в частности, Германия (до массового вторжения РФ в Украину Берлин отказывал в поставках), Великобритания и Чехия.

В перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией, который Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Теги: Россия, оружие, война, переговоры, вооружение, агрессия, оборона, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, обращение
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