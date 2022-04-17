Зеленский: Я не верю миру после того, что мы увидели в Украине

Зеленский: "Никогда снова". Все говорят об этом, но не все способны на это Фото: president.gov.ua

"Вы потеряли предков во время Холокоста. Каждый год в День памяти жертв Холокоста политики выступают с заявлениями, в которых говорится: "Никогда снова". Сейчас эти заявления, наверное, кажутся вам очень пустыми. Когда человечество говорит: "Никогда снова", имеет ли оно это в виду?" – спросил Зеленского ведущий CNN Джейк Таппер.

"Я не верю миру. После того, что мы увидели, что происходит в Украине, мы… То есть у меня нет этого чувства доверия, что мы должны верить в некоторые страны и некоторых лидеров. Мы не верим в слова. После эскалации России мы не верим соседям. Мы во все это больше не верим", – ответил Зеленский.

Президент отметил, что не верит и международным соглашениям.

"У нас есть Будапештский меморандум – я думаю, вы знаете все его детали. Для меня это просто бумажка, которая ничего не стоит. Мы верим в прагматические вещи, о которых можно договориться. Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, помогите нам, окажите нам поддержку, дайте нам деньги и остановите Россию, наносите удар по России. Вы можете сделать это, если вы наши друзья. Единственное, во что мы верим – в самих себя, в наших людей, в наши Вооруженные силы. Мы также верим, что страны поддержат нас не только на словах, но и на деле, – добавил он. – "Никогда снова". Все говорят об этом, но не все способны на это".

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