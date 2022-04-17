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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ведет со странами G7 переговоры о предоставлении $50 млрд помощи – Офис президента

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В ОП рассказали о поисках внешнего финансирования Украины в условиях войны
В ОП рассказали о поисках внешнего финансирования Украины в условиях войны
Фото: radiosvoboda.org

Украина ведет со странами "Большой семерки" переговоры о предоставлении помощи в объеме $50 млрд.

Об этом советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко сказал в эфире национального телемарафона 17 апреля, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

"Президент обратился к странам большой семерки о предоставлении $50 млрд финансирования. Параллельно задействован трек по заимствованию по бондам с нулевыми купонами – это значит, что мы берем кредит, но не платим за него проценты в принципе. Это такой льготный кредит. Еще один трек – перераспределение квот SDR в МВФ. Это не кредитный ресурс, это средства, которые потом не нужно возвращать", – рассказал он.

По словам Устенко, два приоритета Украины в экономической сфере сейчас – это восстановление экономики и поиск внешнего финансирования.

По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет. Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: инвестиции, МВФ, экономика, бюджет, льготы, дефицит, переговоры, Большая семерка, помощь, Олег Устенко, кредиты, война России против Украины, финансирование, Офис президента Украины, Минэкономики
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