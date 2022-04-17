Украина ведет со странами G7 переговоры о предоставлении $50 млрд помощи – Офис президента

Об этом советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко сказал в эфире национального телемарафона 17 апреля, трансляцию вел в том числе канал "Рада".
"Президент обратился к странам большой семерки о предоставлении $50 млрд финансирования. Параллельно задействован трек по заимствованию по бондам с нулевыми купонами – это значит, что мы берем кредит, но не платим за него проценты в принципе. Это такой льготный кредит. Еще один трек – перераспределение квот SDR в МВФ. Это не кредитный ресурс, это средства, которые потом не нужно возвращать", – рассказал он.
По словам Устенко, два приоритета Украины в экономической сфере сейчас – это восстановление экономики и поиск внешнего финансирования.
По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет. Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.