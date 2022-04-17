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Военно-промышленный комплекс Украины должен стать отраслью-локомотивом всей экономики страны – Гетманцев

Гетманцев: По меньшей мере $20 млрд мы должны тратить на оборону
Гетманцев: По меньшей мере $20 млрд мы должны тратить на оборону
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Украина должна тратить на оборону около 10% ВВП, заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE, опубликованном 16 апреля.

Речь об этом зашла в связи с масштабным вторжением России в Украину.

"По меньшей мере $20 млрд [в год] мы должны тратить на оборону. О 10% ВВП я имел в виду в 2021 году, когда у нас ВВП был $200 млрд. Военный мирный бюджет рашки $60 млрд, а сейчас – гораздо больше. А мы, хотим этого или нет, будем жить в постоянной угрозе новой войны, даже если удастся достичь мира", – сказал Гетманцев.

Он считает, что "военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины должен стать отраслью-локомотивом, которая будет развивать всю экономику".

"Мы сделаем государственные инвестиции в производство касок, бронежилетов. Мы не должны это вообще ввозить из-за границы, а делать своими руками. С другой стороны, нам нужно развивать робототехнику, беспилотники и другое научное вооружение. И это не только то, на что мы будем тратить. Этим создадим рабочие места, высококачественные товары, которые сможем продавать во всем мире. И кстати, есть неограниченные возможности для государственно-частного партнерства", – объяснил Гетманцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за войны потери ВВП Украины в 2022 году могут составить от 30% до 50%, сообщил в апреле министр финансов Сергей Марченко.

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

По оценкам Национального банка Украины, в 2022 году украинская экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть.

Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.

Теги: Россия, война, ВВП, экономика, бюджет, военные, вооружение, оборона, бронежилеты, вторжение, беспилотники, война России против Украины, финансы, Даниил Гетманцев, Минэкономики, нардеп
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