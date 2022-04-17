Военно-промышленный комплекс Украины должен стать отраслью-локомотивом всей экономики страны – Гетманцев

Речь об этом зашла в связи с масштабным вторжением России в Украину.

"По меньшей мере $20 млрд [в год] мы должны тратить на оборону. О 10% ВВП я имел в виду в 2021 году, когда у нас ВВП был $200 млрд. Военный мирный бюджет рашки $60 млрд, а сейчас – гораздо больше. А мы, хотим этого или нет, будем жить в постоянной угрозе новой войны, даже если удастся достичь мира", – сказал Гетманцев.

Он считает, что "военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины должен стать отраслью-локомотивом, которая будет развивать всю экономику".

"Мы сделаем государственные инвестиции в производство касок, бронежилетов. Мы не должны это вообще ввозить из-за границы, а делать своими руками. С другой стороны, нам нужно развивать робототехнику, беспилотники и другое научное вооружение. И это не только то, на что мы будем тратить. Этим создадим рабочие места, высококачественные товары, которые сможем продавать во всем мире. И кстати, есть неограниченные возможности для государственно-частного партнерства", – объяснил Гетманцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)