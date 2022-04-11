Из-за войны ВВП Украины к концу года может упасть на 45% – Всемирный банк

Аналитики ожидают медленное восстановление украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024-м – на 5,8%.

"Ожидается, что благодаря масштабным усилиям по восстановлению к 2025 году рост [ВВП] превысит 7% на фоне медленного восстановления производственного и экспортного потенциала и постепенного возвращения беженцев. Тем не менее к 2025 году ВВП будет на треть меньше довоенного уровня 2021 года", – говорится в отчете.

Инфляция в 2022 году составит 15%, 2023-м – 19%, а в 2024-м – 8,4%, следует из прогноза.

Война и вызванное ею перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине, подчеркивают эксперты. Доля населения страны, живущего за чертой бедности грозит резко возрасти – с 1,8% до 19,8%. В 2023 году этот показатель составит 18,5%, в 2024-м – 17,1%.