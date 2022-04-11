Из-за войны ВВП Украины к концу года может упасть на 45% – Всемирный банк

Аналитики ожидают медленное восстановление украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024-м – на 5,8%.
"Ожидается, что благодаря масштабным усилиям по восстановлению к 2025 году рост [ВВП] превысит 7% на фоне медленного восстановления производственного и экспортного потенциала и постепенного возвращения беженцев. Тем не менее к 2025 году ВВП будет на треть меньше довоенного уровня 2021 года", – говорится в отчете.
Инфляция в 2022 году составит 15%, 2023-м – 19%, а в 2024-м – 8,4%, следует из прогноза.
Война и вызванное ею перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине, подчеркивают эксперты. Доля населения страны, живущего за чертой бедности грозит резко возрасти – с 1,8% до 19,8%. В 2023 году этот показатель составит 18,5%, в 2024-м – 17,1%.
Киевская школа экономики (KSE) оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Украины российскими оккупантами, в $63 млрд. Согласно анализу KSE, что с 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и складов, 15 аэропортов, шесть ТЭС и ГЭС. Кроме того, уничтожено или повреждено более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей и 350 мостов.
Правительство Украины заявляло, что прямые единовременные потери от российского вторжения уже превысили $500 млрд.
Замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук в марте заявлял, что из-за российского вторжения в Украине полностью остановились около 30% предприятий. По словам Николайчука, почти половина украинских предприятий сократили производство, еще почти треть – полностью остановились.