Минфин считает, что потери ВВП Украины в 2022 году из-за войны могут составить от 30% до 50%

"Мы склонны доверять прогнозам Минэкономики, потому что они отвечают за это направление в правительстве. Ориентировочно [...] от 30% до 50% ВВП может быть потеряно. Но еще рано такие оценки делать. Все зависит от течения войны и как это будет дальше влиять на экономическую активность бизнеса и граждан. Если бизнес сможет быстро адаптироваться, если война быстро завершится победой, это один сценарий. Если она будет продолжаться, это другой сценарий. Поэтому желательно в этих оценках исходить из оптимистичного сценария", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

По оценкам Национального банка Украины, в 2022 году украинская экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть.

Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.