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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Деоккупировано 918 населенных пунктов. Там, где нет оккупантов и боевых действий, нужно восстанавливать экономику по максимуму – Зеленский

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Объем работ в побывавших под оккупацией населенных пунктах колоссальный, отметил президент
Объем работ в побывавших под оккупацией населенных пунктах – колоссальный, отметил президент
Фото: depositphotos.com

В областях и районах Украины, откуда уже выгнали российских оккупантов, идет восстановление нормальной жизни, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в обращении 15 апреля, опубликованном Офисом президента.

"Объем работ – действительно колоссальный. Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба, но все равно значимых для нас, для Украины. Производим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти", – сказал президент.

По его словам, на территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов. Возобновляются оказание регулярной и экстренной медицинской помощи, работа образовательных структур – там, где это возможно.

Также начато восстановление дорог и железнодорожного сообщения. В частности, с 16 апреля возобновится железнодорожное сообщение с Черниговом и Нежином. Уже курсируют поезда между городами Сумской области.

"Команды "Укравтодора" и "Укрзалізниці" работают достаточно эффективно, и я благодарен им за эту скорость. За то, что возвращают людям ощущение нормальности жизни, которое оккупанты пытались уничтожить навсегда", – добавил президент.

Он сообщил, что провел совещание с чиновниками, посвященное неотложным экономическим вопросам, возникшим за время военного положения.

По его информации, четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории. Это относится и к предприятиям тяжелой промышленности. Посевная кампания началась и продолжается во всех областях Украины, включая Луганскую и Донецкую. 

"Я благодарен каждому и каждой, кто сохраняет рабочие места, кто трудоустраивает наших людей, кто помогает бизнесу адаптироваться к этим сложным условиям и дает Украине необходимую экономическую силу, чтобы жить. Как бы там ни было, но во всех городах и всех общинах, где нет присутствия оккупантов и боевых действий, нужно восстанавливать экономику по максимуму", – подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что отопительный сезон был проведен успешно, "несмотря ни на что", – тарифы не выросли, веерных отключений не было. Чиновники уже начали подготовку к следующему отопительному сезону, обсудили закупку газа и угля.

Президент пообещал, что по меньшей мере на следующие полгода продолжится действие тарифа на электричество в размере 1,44 грн за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт – это 80% граждан.

"Говорили сегодня с чиновниками и о работе над заполнением опросника, который Украина получила от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это необходимый этап подготовки нашего государства к обретению статуса кандидата в члены ЕС. Работа практически завершена и скоро передадим ответы представителям Евросоюза", – добавил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/519332639898887/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: экономика, сельское хозяйство, промышленность, Укрзалізниця, оккупация, Укравтодор, электричество, отопительный сезон, Европейский союз, Владимир Зеленский, поезда, война России против Украины
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