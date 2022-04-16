Зеленский: Россия навсегда проиграла Украину

Зеленский: Проблема оккупантов не в том, что их не воспринимают какие-то активисты, ветераны или журналисты. Проблема России в том, что ее не воспринимает весь украинский народ Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что на юге и востоке Украины ситуация еще очень сложная. В оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российские военные продолжают террор против мирных жителей, в том числе разыскивают всех, кто когда-либо был связан с украинской армией или государственными структурами.

"Оккупанты думают, что им это как-то упростит контроль над территорией. Но они очень ошибаются. Они обманывают сами себя. Проблема оккупантов не в том, что их не воспринимают какие-то активисты, ветераны или журналисты. Проблема России в том, что ее не воспринимает – и никогда не будет воспринимать – весь украинский народ", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что действия российских захватчиков сейчас окончательно лишают их государство шансов на какие-либо связи с украинцами.

"Россия навсегда проиграла Украину. Да и что там говорить – весь мир проиграла. Нигде ее уже не будут воспринимать. А жестокость, с которой российские войска пытаются завоевать Приазовье, Донбасс, Харьковщину, лишь добивает даже минимальные шансы этих территорий и этих людей хоть когда-нибудь в будущем иметь какие-либо связи с этим государством. Возможно, где-то в России за жестокость и уважают. Но в Украине за жестокость презирают. И наказывают. И это обязательно", – подытожил президент.

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