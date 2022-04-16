ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия навсегда проиграла Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Проблема оккупантов не в том, что их не воспринимают какие-то активисты, ветераны или журналисты. Проблема России в том, что ее не воспринимает весь украинский народ
Зеленский: Проблема оккупантов не в том, что их не воспринимают какие-то активисты, ветераны или журналисты. Проблема России в том, что ее не воспринимает весь украинский народ
Фото: president.gov.ua

Российские военные продолжают террор против украинских активистов в оккупированных районах, но это не упростит им контроль над территорией, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в обращении 15 апреля, которое опубликовал Офис президента.

Президент отметил, что на юге и востоке Украины ситуация еще очень сложная. В оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российские военные продолжают террор против мирных жителей, в том числе разыскивают всех, кто когда-либо был связан с украинской армией или государственными структурами. 

"Оккупанты думают, что им это как-то упростит контроль над территорией. Но они очень ошибаются. Они обманывают сами себя. Проблема оккупантов не в том, что их не воспринимают какие-то активисты, ветераны или журналисты. Проблема России в том, что ее не воспринимает – и никогда не будет воспринимать – весь украинский народ", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что действия российских захватчиков сейчас окончательно лишают их государство шансов на какие-либо связи с украинцами.

"Россия навсегда проиграла Украину. Да и что там говорить – весь мир проиграла. Нигде ее уже не будут воспринимать. А жестокость, с которой российские войска пытаются завоевать Приазовье, Донбасс, Харьковщину, лишь добивает даже минимальные шансы этих территорий и этих людей хоть когда-нибудь в будущем иметь какие-либо связи с этим государством. Возможно, где-то в России за жестокость и уважают. Но в Украине за жестокость презирают. И наказывают. И это обязательно", – подытожил президент. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/519332639898887/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в ряде населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей регулярно проходят проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе, Новой Каховке, Мелитополе. 

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

Теги: Донбасс, оккупация, Херсонская область, Харьковская область, Приазовье, Запорожская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
  "Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей". Ришар записал обращение к Путину
  "Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей". Ришар записал обращение к Путину
  Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"
  Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (216589)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (170023)
3
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (158961)
4
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (62421)
5
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (49962)
6
"Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко (38783)
7
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами (30752)
8
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (30272)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS