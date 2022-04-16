Зеленский попросил Байдена признать РФ страной – спонсором терроризма – СМИ

Включение страны в список государств – спонсоров терроризма является одной из самых мощных и далеко идущих санкций в арсенале США, отмечает газета. Сейчас в этом списке Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.

По информации собеседников издания, которые знакомы с содержанием разговора Зеленского и Байдена, глава Белого дома в ходе беседы не взял на себя обязательств по конкретным действиям, но сказал Зеленскому, что он готов рассмотреть ряд предложений по оказанию большего давления на Москву.

Источники The Washington Post в Конгрессе США говорят, что на включении РФ в число стран – спонсоров терроризма настаивают консервативно настроенные республиканцы, но администрация Байдена "пока не проявила решительности", сказав, что предложение будет рассмотрено.

Присвоение стране такого статуса требует заключения госсекретаря США. Глава Госдепа Энтони Блинкен в прошлом месяце на пресс-конференции сказал журналистам в ответ на вопрос о признании РФ спонсором терроризма, что США "рассматривают и будут рассматривать все".

То, что Зеленский поддержал инициативу, придает ей дополнительный импульс, так как мировые лидеры пытаются поддержать его, пишет газета, отмечая, что некоторые просьбы президента Запад отклонял.

Признание РФ страной – спонсором терроризма может иметь целый ряд последствий, среди которых введение экономических санкций против десятков других стран, которые продолжают вести бизнес с РФ, замораживание активов России в США, включая недвижимость, и запрет на целый ряд экспортных товаров, имеющих как коммерческое, так и военное назначение, объясняет The Washington Post. Вашингтон последние несколько десятилетий "экономно" использовал этот термин, применяя его лишь к странам, где у США "ограниченные интересы".

Эксперты, которые говорили с The Washington Post, считают, что РФ включить в этот список может быть проще, чем это было со странами, которые уже в нем. Однажды попав в перечень, государства редко исключаются из него, отмечает издание. Для такого решения обычно требуется "экстраординарное событие", например, смена режима (Ирак из списка исключили в 2004 году после свержения Саддама Хусейна) или значительный поворот в политике США (Кубу во время президентства Барака Обамы исключили из перечня, а при Дональде Трампе в 2021 году это решение отменили).

Зверства, которые совершают российские военные против мирного населения Украины (оккупантов обвиняют в пытках, изнасилованиях и убийствах украинцев), могут легко подойти под критерии Госдепа для определения страны – спонсора терроризма, отмечает издание.

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