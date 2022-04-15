Число жертв обстрела Харькова оккупантами увеличилось до 10, открыто уголовное производство – прокуратура

Ранее председатель областной военной администрации Олег Синегубов писал о восьми погибших.
"Около 16.30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район Харькова. В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них – семимесячный ребенок. Еще 35 человек ранены", – говорится в сообщении прокуратуры.
По ее данным, ряд жилых домов были повреждены или разрушены.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным мэра Игоря Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 15 апреля, оккупанты убили в Харьковской области 510 мирных жителей, в том числе 24 ребенка.