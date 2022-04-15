Число жертв обстрела Харькова оккупантами увеличилось до 10, открыто уголовное производство – прокуратура

Ранее председатель областной военной администрации Олег Синегубов писал о восьми погибших.

"Около 16.30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район Харькова. В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них – семимесячный ребенок. Еще 35 человек ранены", – говорится в сообщении прокуратуры.

По ее данным, ряд жилых домов были повреждены или разрушены.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)