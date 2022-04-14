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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове в результате обстрелов оккупантов за сутки погибли четыре человека – Синегубов

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Оккупанты обстреляли жилые дома в Немышлянском районе Харькова
Оккупанты обстреляли жилые дома в Немышлянском районе Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

13 апреля в Харькове в результате обстрелов оккупационных войск РФ погибли четыре мирных жителя и 10 ранены. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

"В течение дня оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие преднамеренные атаки против мирного населения. Интенсивные артиллерийские удары фиксировали в Северной Салтовке, 602-м микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского", – написал он.

В Харьковской области, по его словам, сложной остается ситуация на изюмском направлении.

"Проводим эвакуацию из Лозовой и Барвенково. Мы настоятельно рекомендуем временно покинуть эти территории, ведь прогнозируем возможность развертывания боевых действий именно в этих районах. Конечно, мы бы хотели провести эвакуацию из Липцев, Циркунов, но российский враг нам не согласовывает "зеленые коридоры", – уточнил глава ОВА.

Прокуратура Харьковской области сообщила в Telegram, что люди погибли в результате обстрела жилых домов Немышлянского района Харькова. СБУ ведет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По состоянию на вечер 13 апреля в Харьковской области оккупантами убиты 498 мирных жителей, в том числе 24 ребенка. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5028484317237415&id=100002276907245

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 апреля Минобороны Украины заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков, чтобы его захватить.

Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщали в Харьковской областной военной администрации 7 апреля. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил на изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявлял Синегубов.

О том, что российские войска намерены продвигаться в направлении Харькова после восстановления сил и перегруппировки, сообщил в интервью CNN 8 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

8 апреля компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки, на которых видна 13-километровая колонна с российской военной техникой вблизи поселка Великий Бурлук Харьковской области. 10 апреля Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которая направлялась в сторону Изюма Харьковской области. Он не уточнил, одна ли это колонна.

Теги: СБУ, Украина, Харьков, убийство, Харьковская область, эвакуация, раненые, Барвенково, война России против Украины, население, Олег Синегубов
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