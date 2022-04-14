В Харькове в результате обстрелов оккупантов за сутки погибли четыре человека – Синегубов

"В течение дня оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие преднамеренные атаки против мирного населения. Интенсивные артиллерийские удары фиксировали в Северной Салтовке, 602-м микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского", – написал он.

В Харьковской области, по его словам, сложной остается ситуация на изюмском направлении.

"Проводим эвакуацию из Лозовой и Барвенково. Мы настоятельно рекомендуем временно покинуть эти территории, ведь прогнозируем возможность развертывания боевых действий именно в этих районах. Конечно, мы бы хотели провести эвакуацию из Липцев, Циркунов, но российский враг нам не согласовывает "зеленые коридоры", – уточнил глава ОВА.

Прокуратура Харьковской области сообщила в Telegram, что люди погибли в результате обстрела жилых домов Немышлянского района Харькова. СБУ ведет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По состоянию на вечер 13 апреля в Харьковской области оккупантами убиты 498 мирных жителей, в том числе 24 ребенка. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

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