В Харьковской области оккупанты за сутки убили семь человек – глава ОВА

Синегубов заявил, что поводов для эвакуации жителей Харькова нет Фото: kharkivoda.gov.ua

"Россияне продолжают терроризировать мирное население. За минувшие сутки оккупационные войска нанесли примерно 53 удара из артиллерии и РСЗО. К сожалению, за сутки в области в результате обстрелов оккупантов пострадали 22 мирных жителя, в том числе трое детей", – отметил он.

По информации Синегубова, в больнице умер двухлетний мальчик, получивший ранение от обстрелов несколько дней назад.

"Еще раз хочу сообщить: поводов для эвакуации в Харькове нет. Поверьте, наши Вооруженные силы ежедневно уничтожают много техники и живой силы россиян, верьте нашим защитникам и сохраняйте спокойствие!" – заявил глава ОВА.

Он добавил, что ВСУ в области увеличивают военное присутствие, резервы и вооружение.

"Есть успехи по роганскому и дергачевскому направлениям. По изюмскому – ВСУ постоянно ведут бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области", – написал Синегубов.

По состоянию на 12 апреля в Харьковской области оккупанты убили 490 мирных жителей, в том числе 24 ребенка. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

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