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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты за сутки убили семь человек – глава ОВА

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Синегубов заявил, что поводов для эвакуации жителей Харькова нет
Синегубов заявил, что поводов для эвакуации жителей Харькова нет
Фото: kharkivoda.gov.ua

В результате обстрелов российских оккупационных войск 12 апреля в Харьковской области погибли семь мирных жителей. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сказал в ходе национального телемарафона, сообщил Telegram-канал главы ОВА.

"Россияне продолжают терроризировать мирное население. За минувшие сутки оккупационные войска нанесли примерно 53 удара из артиллерии и РСЗО. К сожалению, за сутки в области в результате обстрелов оккупантов пострадали 22 мирных жителя, в том числе трое детей", – отметил он.

По информации Синегубова, в больнице умер двухлетний мальчик, получивший ранение от обстрелов несколько дней назад.

"Еще раз хочу сообщить: поводов для эвакуации в Харькове нет. Поверьте, наши Вооруженные силы ежедневно уничтожают много техники и живой силы россиян, верьте нашим защитникам и сохраняйте спокойствие!" – заявил глава ОВА.

Он добавил, что ВСУ в области увеличивают военное присутствие, резервы и вооружение.

"Есть успехи по роганскому и дергачевскому направлениям. По изюмскому – ВСУ постоянно ведут бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области", – написал Синегубов.

По состоянию на 12 апреля в Харьковской области оккупанты убили 490 мирных жителей, в том числе 24 ребенка. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5026050277480819&id=100002276907245

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 апреля Минобороны Украины заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков, чтобы его захватить.

Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщали в Харьковской областной военной администрации 7 апреля. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил на изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявлял Синегубов.

О том, что российские войска намерены продвигаться в направлении Харькова после восстановления и перегруппировки, сообщил в интервью CNN 8 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

8 апреля компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки, на которых видно 13-километровую колонну с российской военной техникой вблизи поселка Великий Бурлук Харьковской области. 10 апреля Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которая направлялась в сторону Изюма Харьковской области. Он не уточнил, одна ли это колонна.

Теги: Украина, Харьков, Харьковская область, эвакуация, ВСУ, война России против Украины, мальчик, погибшие, Олег Синегубов, российские оккупанты, Сергей Болвинов
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