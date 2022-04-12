Рэпер Face: Я не ожидал такого ужаса в Киевской области, чтобы Харьков бомбили или Мариуполь стерли с лица земли

Он рассказал, что ожидал военных действий, но предполагал, что они не выйдут за пределы Донбасса.
"Я мог предположить... Я думал об этом. Но все было в таком ключе, что вряд ли зайдет куда-то дальше, чем уже произошло. То есть я считал, что это будет на уровне столкновений на так называемой линии соприкосновения [на Донбассе], и какой-то такой конфликт, знаете, в духе тлеющего угля", – сказал рэпер.
Музыкант заявил, что не мог себе представить ракетных ударов по Киевской или Харьковской областях.
"А такого ужаса, чтобы в Киевской области творились такие зверства, чтобы прилетали ракеты, бомбы, чтобы Харьков бомбили или чтобы такой город, как Мариуполь, стерли с лица земли... Такого я, конечно, предположить не мог", – сказал Face.
Он подчеркнул, что до сих пор ему тяжело поверить, что все это в реальности происходит.
"Какой-то вариант у меня в голове был... Но я не думал о нем всерьез, не хотел в него верить, и до сих как-то до конца не верю", – признался артист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Face выпустил пять студийных альбомов и шесть мини-альбомов. Среди самых известных его треков – "Гоша Рубчинский", "Юморист", "Бургер", "Мой Калашников", "Я роняю Запад". Его клипы в YouTube собирают десятки миллионов просмотров.
Музыкант принимал участие в оппозиционных акциях протеста в РФ, критиковал политику президента России Владимира Путина. В 2021 году концерты артиста в РФ начали массово отменять из-за давления властей на организаторов.
В январе 2021 года в СМИ появились слухи, что Face покинул Россию. Но в интервью Гордону музыкант сказал, что уехал из страны в начале февраля, за несколько недель до нападения России на Украину.
После полномасштабного вторжения РФ Face стал одним из немногих российских музыкантов, кто поддержал Украину. Он заявил, что был в шоке после нападения, "просто оцепенел", и назвал Украину "чуть ли не единственным свободным уголком, который есть в тех краях". "Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей", – написал артист в соцсети.
8 апреля министерство юстиции России внесло Face в реестр "иностранных агентов". Артист назвал это решение лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет. Рэпер заявил, что "вертел минюст на х...ю". "Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – отметил музыкант.