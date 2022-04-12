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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рэпер Face: Я не ожидал такого ужаса в Киевской области, чтобы Харьков бомбили или Мариуполь стерли с лица земли

 
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Face: Я считал, что это будет какой-то такой конфликт в духе тлеющего угля
Face: Я считал, что это будет какой-то такой конфликт в духе тлеющего угля 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский рэпер Face (Иван Дремин), который поддержал Украину после нападения России, сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не ожидал, что РФ сможет развязать в Украине войну такого масштаба.

Он рассказал, что ожидал военных действий, но предполагал, что они не выйдут за пределы Донбасса. 

"Я мог предположить... Я думал об этом. Но все было в таком ключе, что вряд ли зайдет куда-то дальше, чем уже произошло. То есть я считал, что это будет на уровне столкновений на так называемой линии соприкосновения [на Донбассе], и какой-то такой конфликт, знаете, в духе тлеющего угля", – сказал рэпер.

Музыкант заявил, что не мог себе представить ракетных ударов по Киевской или Харьковской областях.

"А такого ужаса, чтобы в Киевской области творились такие зверства, чтобы прилетали ракеты, бомбы, чтобы Харьков бомбили или чтобы такой город, как Мариуполь, стерли с лица земли... Такого я, конечно, предположить не мог", – сказал Face.

Он подчеркнул, что до сих пор ему тяжело поверить, что все это в реальности происходит. 

"Какой-то вариант у меня в голове был... Но я не думал о нем всерьез, не хотел в него верить, и до сих как-то до конца не верю", – признался артист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Face выпустил пять студийных альбомов и шесть мини-альбомов. Среди самых известных его треков – "Гоша Рубчинский", "Юморист", "Бургер", "Мой Калашников", "Я роняю Запад". Его клипы в YouTube собирают десятки миллионов просмотров. 

Музыкант принимал участие в оппозиционных акциях протеста в РФ, критиковал политику президента России Владимира Путина. В 2021 году концерты артиста в РФ начали массово отменять из-за давления властей на организаторов. 

В январе 2021 года в СМИ появились слухи, что Face покинул Россию. Но в интервью Гордону музыкант сказал, что уехал из страны в начале февраля, за несколько недель до нападения России на Украину. 

После полномасштабного вторжения РФ Face стал одним из немногих российских музыкантов, кто поддержал Украину. Он заявил, что был в шоке после нападения, "просто оцепенел", и назвал Украину "чуть ли не единственным свободным уголком, который есть в тех краях". "Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей", – написал артист в соцсети

8 апреля министерство юстиции России внесло Face в реестр "иностранных агентов"Артист назвал это решение лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет. Рэпер заявил, что "вертел минюст на х...ю". "Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – отметил музыкант. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Харьков, Донбасс, Мариуполь, Киевская область, российская агрессия, война России против Украины, рэпер Face
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