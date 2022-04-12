Рэпер Face: Я не ожидал такого ужаса в Киевской области, чтобы Харьков бомбили или Мариуполь стерли с лица земли

Face: Я считал, что это будет какой-то такой конфликт в духе тлеющего угля Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он рассказал, что ожидал военных действий, но предполагал, что они не выйдут за пределы Донбасса.

"Я мог предположить... Я думал об этом. Но все было в таком ключе, что вряд ли зайдет куда-то дальше, чем уже произошло. То есть я считал, что это будет на уровне столкновений на так называемой линии соприкосновения [на Донбассе], и какой-то такой конфликт, знаете, в духе тлеющего угля", – сказал рэпер.

Музыкант заявил, что не мог себе представить ракетных ударов по Киевской или Харьковской областях.

"А такого ужаса, чтобы в Киевской области творились такие зверства, чтобы прилетали ракеты, бомбы, чтобы Харьков бомбили или чтобы такой город, как Мариуполь, стерли с лица земли... Такого я, конечно, предположить не мог", – сказал Face.

Он подчеркнул, что до сих пор ему тяжело поверить, что все это в реальности происходит.

"Какой-то вариант у меня в голове был... Но я не думал о нем всерьез, не хотел в него верить, и до сих как-то до конца не верю", – признался артист.

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