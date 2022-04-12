Рэпер Face: Я уехал из России за две недели до войны. Я понял, что такого я не готов вытерпеть

"Я выехал из России раньше, чем началась война. Я выехал примерно в то время, когда новости об этом начали появляться и когда количество новостей только нарастало и не прекращалось. Я понял, что такого я не готов вытерпеть... Чтобы война с Украиной... Это уже слишком", – сказал музыкант.
Face рассказал, что у него с каждой неделей усиливалось ощущение, что что-то должно произойти.
"До 24 февраля я не верил до конца, что это будет. Но я как-то начал себя готовить к тому, что, возможно, это произойдет. В этом процессе меня это начало очень пугать, очень настораживать. Я начал думать о том, что можно как-то существовать при многих условиях в условиях режима, извиняюсь за тавтологию, но [война] это уже слишком для меня будет. И я начал какие-то первые шаги предпринимать, туда-сюда ездить, что-то думать", – рассказал рэпер.
Первым делом Face сдал квартиру в Москве, в который жил вместе со своей девушкой, блогером Марьяной Ро, и уже в начале февраля, по словам артиста, он находился за границей.
"По итогу так получилось, что 7 февраля, за две недели до войны, я уже оказался за рубежом – я был в Греции. И война меня уже застала в Греции", – вспомнил музыкант.
Он рассказал, что планировал еще вернуться в Россию, потому что у него там остались неразрешенные вопросы, но после начала войны это стало проблематично.
"Я намеревался еще возвращаться, потому что у меня до сих пор есть какие-то недоделанные бытовые дела с семьей в Уфе. Там вещи мои, огромное количество, ячейки на складе, с которыми мне тоже не понятно что делать... По итогу сейчас все усложнилось", – сказал Face.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Face выпустил пять студийных альбомов и шесть мини-альбомов. Среди самых известных его треков – "Гоша Рубчинский", "Юморист", "Бургер", "Мой Калашников", "Я роняю Запад". Его клипы в YouTube собирают десятки миллионов просмотров.
Музыкант принимал участие в оппозиционных акциях протеста в РФ, критиковал политику президента России Владимира Путина. В 2021 году концерты артиста в РФ начали массово отменять из-за давления властей на организаторов.
Слухи о том, что Face покинул Россию, появились в СМИ в январе 2021 года.
После нападения РФ на Украину Face стал одним из немногих российских музыкантов, кто поддержал Украину. Он заявил, что был в шоке после нападения, "просто оцепенел", и назвал Украину "чуть ли не единственным свободным уголком, который есть в тех краях". "Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей", – написал артист в соцсети.
8 апреля министерство юстиции России внесло Face в реестр "иностранных агентов". Артист назвал это решение лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет. Рэпер заявил, что "вертел минюст на х...ю". "Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – отметил музыкант.