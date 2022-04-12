Рэпер Face: Я уехал из России за две недели до войны. Я понял, что такого я не готов вытерпеть

"Я выехал из России раньше, чем началась война. Я выехал примерно в то время, когда новости об этом начали появляться и когда количество новостей только нарастало и не прекращалось. Я понял, что такого я не готов вытерпеть... Чтобы война с Украиной... Это уже слишком", – сказал музыкант.

Face рассказал, что у него с каждой неделей усиливалось ощущение, что что-то должно произойти.

"До 24 февраля я не верил до конца, что это будет. Но я как-то начал себя готовить к тому, что, возможно, это произойдет. В этом процессе меня это начало очень пугать, очень настораживать. Я начал думать о том, что можно как-то существовать при многих условиях в условиях режима, извиняюсь за тавтологию, но [война] это уже слишком для меня будет. И я начал какие-то первые шаги предпринимать, туда-сюда ездить, что-то думать", – рассказал рэпер.

Первым делом Face сдал квартиру в Москве, в который жил вместе со своей девушкой, блогером Марьяной Ро, и уже в начале февраля, по словам артиста, он находился за границей.

"По итогу так получилось, что 7 февраля, за две недели до войны, я уже оказался за рубежом – я был в Греции. И война меня уже застала в Греции", – вспомнил музыкант.

Он рассказал, что планировал еще вернуться в Россию, потому что у него там остались неразрешенные вопросы, но после начала войны это стало проблематично.

"Я намеревался еще возвращаться, потому что у меня до сих пор есть какие-то недоделанные бытовые дела с семьей в Уфе. Там вещи мои, огромное количество, ячейки на складе, с которыми мне тоже не понятно что делать... По итогу сейчас все усложнилось", – сказал Face.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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