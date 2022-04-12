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Рэпер Face о поддержке Украины: Я чувствую, что спасаю свою душу

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Face: Это самое меньшее, что может сделать человек, что могу сделать я
Face: Это самое меньшее, что может сделать человек, что могу сделать я
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский рэпер Face (Иван Дремин), который поддержал Украину после нападения России, сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не мог поступить иначе и не мог промолчать, когда его страна напала на соседнюю страну.

Гордон в начале интервью поблагодарил музыканта за позицию по Украине. 

"Вань, хочу вам сказать большое человеческое спасибо за то, что вы оказались человеком. Сегодня, когда мир так оскотинился, когда столько людей, в которых ты верил, которых ты любил, которые казались тебе людьми, предательски молчат или занимают позицию зла, как важно увидеть человека, который стал на сторону добра и справедливости, – сказал Гордон.  Я уверен, что за это вам воздастся. Потому, что как говорил мне когда-то в 1989 году [украинский и российский журналист, поэт] Виталий Коротич, честность всегда окупается". 

"Мне очень приятно. Для меня это очень ценно, очень важно, что это находит отклик. Что в такое непростое время это находит отклик у вас, у украинцев, – отреагировал музыкант. – Я считаю, что это самое меньшее, что может сделать человек (что могу сделать я), по крайней мере если мы говорим о людях с моим паспортом". 

Face сказал, что когда публично озвучил свою позицию, ему стало легче. 

"Вы говорили, что честному всегда воздастся... Но я на самом деле чувствую, что сделав эти шаги, в тот момент, когда я их делал, и в момент, когда я продолжаю их делать, я уже побеждаю и мне уже воздается. Потому что в эти ужасные минуты я чувствую себя человеком и понимаю, зачем я живу, для чего я живу, для чего я рожден, зачем я там, где нахожусь", – отметил музыкант. 

Гордон спросил, почему, по мнению рэпера, Украину поддержало так мало публичных людей в России. 

"У людей очень сильно искажены понятия о хорошем и о плохом. Для них деньги, благосостояние важнее внутренних качеств. Лично мне это непонятно. Мне от этого противно. Я не понимаю, как можно считать себя человеком и при этом развлекаться, сидеть в московских ресторанах, ходить гулять, веселиться, дни рождения отмечать, выпивать, по Дубаям ездить с целью вечеринок и каких-то коллабораций развеселых с какими-то артистами... Мне все это непонятно! Ладно бы, они еще как-то выразили свою позицию, но, как вы говорите, они молчат, а кто-то еще и высказывается в поддержку этих ужасных действий. Мне непонятно, как можно себя считать человеком после этого, как можно себя считать нормальным? Как можно жить, развлекаться, ничего не сказав?" – возмутился артист.

Он сказал, что никогда не смог бы так поступить, иначе "внутри переломался бы". 

Гордон вспомнил, что у российского барда Владимира Высоцкого была песня "Спасите наши души". "Мне кажется, что вы спасаете свою душу. Вы ее спасли. Вы один из немногих, кто смог спасти свою душу", – обратился к артисту журналист. 

"Отлично сказано. Я тоже так себя чувствую. И я понимаю, какую цену за это плачу, но считаю, что эта цена незначительная по сравнению с ценой души", – ответил музыкант. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Face выпустил пять студийных альбомов и шесть мини-альбомов. Среди самых известных его треков – "Гоша Рубчинский", "Юморист", "Бургер", "Мой Калашников", "Я роняю Запад". Его клипы в YouTube собирают десятки миллионов просмотров. 

Музыкант принимал участие в оппозиционных акциях протеста в РФ, критиковал политику президента России Владимира Путина. В 2021 году концерты артиста в РФ начали массово отменять из-за давления властей на организаторов. 

Слухи о том, что Face покинул Россию, появились в СМИ в январе 2021 года. Но в интервью Гордону музыкант сказал, что уехал из страны в начале февраля, за несколько недель до нападения России на Украину. 

После полномасштабного вторжения РФ Face стал одним из немногих российских музыкантов, кто поддержал Украину. Он заявил, что был в шоке после нападения, "просто оцепенел", и назвал Украину "чуть ли не единственным свободным уголком, который есть в тех краях". "Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей", – написал артист в соцсети

8 апреля министерство юстиции России внесло Face в реестр "иностранных агентов"Артист назвал это решение лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет. Рэпер заявил, что "вертел минюст на х...ю". "Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – отметил музыкант. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, российская агрессия, война России против Украины, рэпер Face
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