Рэпер Face о поддержке Украины: Я чувствую, что спасаю свою душу

Гордон в начале интервью поблагодарил музыканта за позицию по Украине.

"Вань, хочу вам сказать большое человеческое спасибо за то, что вы оказались человеком. Сегодня, когда мир так оскотинился, когда столько людей, в которых ты верил, которых ты любил, которые казались тебе людьми, предательски молчат или занимают позицию зла, как важно увидеть человека, который стал на сторону добра и справедливости, – сказал Гордон. – Я уверен, что за это вам воздастся. Потому, что как говорил мне когда-то в 1989 году [украинский и российский журналист, поэт] Виталий Коротич, честность всегда окупается".

"Мне очень приятно. Для меня это очень ценно, очень важно, что это находит отклик. Что в такое непростое время это находит отклик у вас, у украинцев, – отреагировал музыкант. – Я считаю, что это самое меньшее, что может сделать человек (что могу сделать я), по крайней мере если мы говорим о людях с моим паспортом".

Face сказал, что когда публично озвучил свою позицию, ему стало легче.

"Вы говорили, что честному всегда воздастся... Но я на самом деле чувствую, что сделав эти шаги, в тот момент, когда я их делал, и в момент, когда я продолжаю их делать, я уже побеждаю и мне уже воздается. Потому что в эти ужасные минуты я чувствую себя человеком и понимаю, зачем я живу, для чего я живу, для чего я рожден, зачем я там, где нахожусь", – отметил музыкант.

Гордон спросил, почему, по мнению рэпера, Украину поддержало так мало публичных людей в России.

"У людей очень сильно искажены понятия о хорошем и о плохом. Для них деньги, благосостояние важнее внутренних качеств. Лично мне это непонятно. Мне от этого противно. Я не понимаю, как можно считать себя человеком и при этом развлекаться, сидеть в московских ресторанах, ходить гулять, веселиться, дни рождения отмечать, выпивать, по Дубаям ездить с целью вечеринок и каких-то коллабораций развеселых с какими-то артистами... Мне все это непонятно! Ладно бы, они еще как-то выразили свою позицию, но, как вы говорите, они молчат, а кто-то еще и высказывается в поддержку этих ужасных действий. Мне непонятно, как можно себя считать человеком после этого, как можно себя считать нормальным? Как можно жить, развлекаться, ничего не сказав?" – возмутился артист.

Он сказал, что никогда не смог бы так поступить, иначе "внутри переломался бы".

Гордон вспомнил, что у российского барда Владимира Высоцкого была песня "Спасите наши души". "Мне кажется, что вы спасаете свою душу. Вы ее спасли. Вы один из немногих, кто смог спасти свою душу", – обратился к артисту журналист.

"Отлично сказано. Я тоже так себя чувствую. И я понимаю, какую цену за это плачу, но считаю, что эта цена незначительная по сравнению с ценой души", – ответил музыкант.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube