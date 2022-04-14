В Харькове поймали человека, отправлявшего снимки обстрелов в Россию – полиция

"Патрульные продолжают задерживать лиц, вероятно, причастных к корректировке вражеских обстрелов. В частности, сегодня днем, после обстрела в одном из районов города, патрульные заметили мужчину, который стоял на крыше недостроя и делал снимки на мобильный телефон", – говорится в сообщении.

Полицейские проверили телефон мужчины, и оказалось, что он отправлял фотографии на российские мобильные номера.

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