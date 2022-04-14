В Харькове поймали человека, отправлявшего снимки обстрелов в Россию – полиция

"Патрульные продолжают задерживать лиц, вероятно, причастных к корректировке вражеских обстрелов. В частности, сегодня днем, после обстрела в одном из районов города, патрульные заметили мужчину, который стоял на крыше недостроя и делал снимки на мобильный телефон", – говорится в сообщении.
Полицейские проверили телефон мужчины, и оказалось, что он отправлял фотографии на российские мобильные номера.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней полномасштабного вторжения. По данным мэра города Игоря Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ.
По состоянию на вечер 13 апреля в Харьковской области оккупанты убили 498 мирных жителей, в том числе 24 ребенка. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.