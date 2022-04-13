Спортсменки из Харькова продают паралимпийские медали, чтобы поддержать ХНУ имени Каразина

Контекст:

Харьковский национальный университет – один из старейших университетов Восточной Европы, отмечается на сайте вуза. Основан в ноябре 1804 года по инициативе просветителя Василия Каразина. В нем учились и работали три лауреата Нобелевской премии – биолог Илья Мечников, экономист Семен Кузнец, физик Лев Ландау. За годы существования университет окончили более 130 тыс. человек. Отмечается, что от него происходят многие другие высшие учебные заведения Харькова. Сейчас в ХНУ 21 факультет, на которых учится около 16 тыс. студентов и слушателей, 400 аспирантов, работает до 1500 преподавателей и научных сотрудников. В состав университета входят НИИ химии, биологии, астрономии.

В результате обстрелов армии РФ разрушен корпус ХНУ на улице Мироносицкой, спорткомплекс "Унифехт", повреждены главный и северный корпуса, здание института "Физико-технический факультет", общежития университета, Музей природы, старое здание Центральной научной библиотеки.

1 апреля заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что ХНУ переедет в другой город. Витренко не уточнил, куда переедет университет.