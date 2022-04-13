Спортсменки из Харькова продают паралимпийские медали, чтобы поддержать ХНУ имени Каразина

Марина Литовченко выставила на продажу золотую медаль, полученную в соревнованиях по настольному теннису на Паралимпиаде 2020 в Токио. Лыжница, биатлонистка Людмила Ляшенко продает две медали – золотую и бронзовую, их она привезла с зимних Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).
"Стартовая цена каждой медали – $10 тыс. Аукцион продлится до 30 апреля", – отметили в посте.
Спортсменки планируют отдать деньги за медали на восстановление ХНУ, поддержку преподавателей и студентов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьковский национальный университет – один из старейших университетов Восточной Европы, отмечается на сайте вуза. Основан в ноябре 1804 года по инициативе просветителя Василия Каразина. В нем учились и работали три лауреата Нобелевской премии – биолог Илья Мечников, экономист Семен Кузнец, физик Лев Ландау. За годы существования университет окончили более 130 тыс. человек. Отмечается, что от него происходят многие другие высшие учебные заведения Харькова. Сейчас в ХНУ 21 факультет, на которых учится около 16 тыс. студентов и слушателей, 400 аспирантов, работает до 1500 преподавателей и научных сотрудников. В состав университета входят НИИ химии, биологии, астрономии.
В результате обстрелов армии РФ разрушен корпус ХНУ на улице Мироносицкой, спорткомплекс "Унифехт", повреждены главный и северный корпуса, здание института "Физико-технический факультет", общежития университета, Музей природы, старое здание Центральной научной библиотеки.
1 апреля заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что ХНУ переедет в другой город. Витренко не уточнил, куда переедет университет.