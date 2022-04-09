Украинские спортсмены передали ВСУ $80 тыс., полученные от продажи своих медалей на аукционах

"За золото Паралимпийских игр 2020 года гребца Сергея Емельянова биржа криптовалют WhiteBIT предложила $30 тыс. На вырученные средства паралимпиец из Полтавской области планирует закупить военную экипировку для украинской армии, – говорится в публикации. – Бронза каратиста Станислава Горуны, добытая на летних Олимпийских играх в Токио, была продана за $20,5 тыс. Символично, что ее покупателем оказался житель Японии, поэтому олимпийская медаль возвращается к хозяевам соревнований. Деньги будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины".

Также свою золотую медаль, полученную за победу на чемпионате мира U-20 украинским нападающим клуба второго немецкого дивизиона "Ганза" (Росток), продал на благотворительном аукционе World Sports For Ukraine за $32 тыс. украинский футболист Даниил Сикан.

"Спасибо ребятам за жест доброй воли! Благодаря вашим усилиям Украина приближается к победе", – отметили в министерстве.

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