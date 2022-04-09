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09 апреля, 2022
 
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"Президент Зеленский, мы вас услышали!" Организаторы благотворительного марафона в Варшаве собрали €9,1 млрд в поддержку Украины

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Во время благотворительного марафона в поддержку украинцев проводился сбор средств
Во время благотворительного марафона в поддержку украинцев проводился сбор средств
Видео: European Commission / YouTube

9 апреля в Варшаве (Польша) состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины. Участие в мероприятии приняли мировые знаменитости, а ведущими стали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Трансляция марафона проводилась на YouTube-канале Европейской комиссии.

"Президент [Украины Владимир] Зеленский, мы вас услышали! Две недели назад вы призвали мир объединить силы в поддержку убегающих от вторжения в Украину. Сегодня мы отвечаем мероприятием #StandUpForUkraine для мобилизации международного сообщества и сбора средств для внутренне перемещенных украинцев и беженцев", – говорится в анонсе благотворительного марафона на странице Европейской комиссии в Facebook.

Благодаря марафону участникам уже удалось собрать €9,1 млрд.

"Как только бомбы перестанут падать, мы поможем народу Украины отстроить свою страну. Мы будем продолжать отстаивать Украину. Мир стоит за Украину", – говорится в публикации.

Участие в марафоне в том числе приняли канадская певица Селин Дион, победители "Евровидения 2021", итальянская группа Måneskin и другие знаменитости. Артисты, поддержавшие Украину, разместили в соцсетях видеоролики с хештегом #StandUpForUkraine.

ВИДЕО
Видео: European Commission / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину многие мировые знаменитости публично и лично высказали поддержку украинцам и президенту страны Владимиру Зеленскому.

В частности, американская актриса украинского происхождения Мила Кунис вместе со своим мужем собрали для Украины $35 млн.

Американский актер Шон Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким. 1 апреля актер призвал миллиардеров помочь Украине купить истребители, которые помогут ей противостоять военной авиации агрессора.

Американский режиссер Кери Фуканага в начале марта приехал в Украину и помогает организовывать питание для украинцев.

Теги: Польша, благотворительность, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Джастин Трюдо
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