  "Президент Зеленский, мы вас услышали!" Организаторы благотворительного марафона в Варшаве собрали €9,1 млрд в поддержку Украины

"Президент [Украины Владимир] Зеленский, мы вас услышали! Две недели назад вы призвали мир объединить силы в поддержку убегающих от вторжения в Украину. Сегодня мы отвечаем мероприятием #StandUpForUkraine для мобилизации международного сообщества и сбора средств для внутренне перемещенных украинцев и беженцев", – говорится в анонсе благотворительного марафона на странице Европейской комиссии в Facebook.
Благодаря марафону участникам уже удалось собрать €9,1 млрд.
"Как только бомбы перестанут падать, мы поможем народу Украины отстроить свою страну. Мы будем продолжать отстаивать Украину. Мир стоит за Украину", – говорится в публикации.
Участие в марафоне в том числе приняли канадская певица Селин Дион, победители "Евровидения 2021", итальянская группа Måneskin и другие знаменитости. Артисты, поддержавшие Украину, разместили в соцсетях видеоролики с хештегом #StandUpForUkraine.
После нападения РФ на Украину многие мировые знаменитости публично и лично высказали поддержку украинцам и президенту страны Владимиру Зеленскому.
В частности, американская актриса украинского происхождения Мила Кунис вместе со своим мужем собрали для Украины $35 млн.
Американский актер Шон Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким. 1 апреля актер призвал миллиардеров помочь Украине купить истребители, которые помогут ей противостоять военной авиации агрессора.
Американский режиссер Кери Фуканага в начале марта приехал в Украину и помогает организовывать питание для украинцев.