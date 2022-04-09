  "Президент Зеленский, мы вас услышали!" Организаторы благотворительного марафона в Варшаве собрали €9,1 млрд в поддержку Украины

Во время благотворительного марафона в поддержку украинцев проводился сбор средств Видео: European Commission / YouTube

"Президент [Украины Владимир] Зеленский, мы вас услышали! Две недели назад вы призвали мир объединить силы в поддержку убегающих от вторжения в Украину. Сегодня мы отвечаем мероприятием #StandUpForUkraine для мобилизации международного сообщества и сбора средств для внутренне перемещенных украинцев и беженцев", – говорится в анонсе благотворительного марафона на странице Европейской комиссии в Facebook.

Благодаря марафону участникам уже удалось собрать €9,1 млрд.

"Как только бомбы перестанут падать, мы поможем народу Украины отстроить свою страну. Мы будем продолжать отстаивать Украину. Мир стоит за Украину", – говорится в публикации.

Участие в марафоне в том числе приняли канадская певица Селин Дион, победители "Евровидения 2021", итальянская группа Måneskin и другие знаменитости. Артисты, поддержавшие Украину, разместили в соцсетях видеоролики с хештегом #StandUpForUkraine.

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