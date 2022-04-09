Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину

"Беженцы из Украины нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос для того, чтобы потребовать действовать, и вы тоже это можете. Присоединяйтесь к нам, снимите собственное видео, в котором призовите мир поддержать беженцев", – говорится в описании к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ma * neskin (@maneskinofficial)

Музыканты записали ролик в рамках кампании Stand Up for Ukraine, организованной платформой Global Citizen. Целью акции является обратить внимание руководства всех стран на необходимость оказать гуманитарную поддержку Украине. Посетив сайт ForUkraine.com, каждый пользователь сможет стать участником кампании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)