"Мы не будем проводить наши российские концерты". Måneskin осудила нападение РФ на Украину

Måneskin: Мы все должны вместе выступать за мир сейчас и всегда Фото: maneskinofficial / Instagram

"Очень сложно делать публичные заявления, пока идет ужасная война в Украине и страдают невинные люди. Мы опустошены за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей у власти, которые затрагивают жизни стольких невинных людей, мы не будем проводить наши российские концерты. Мы все должны вместе выступать за мир сейчас и всегда", – заявили артисты.

В публикации отмечается, что выступления итальянской группы пройдут во всех ранее запланированных странах.

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