Покупатель из Японии купил за $20,5 тыс. медаль Горуны, полученную на Олимпийских играх в Токио. Каратист передаст деньги на "приближение победы"

Горуна после нападения РФ на Украину вступил в ряды ВСУ Фото: iamhoruna / Instagram

"Бронзовая медаль Олимпиады Станислава Горуны продана за $20,5 тыс. Покупатель – представитель Японии. Токийская медаль украинского каратиста вернется в Японию. Мы благодарим Стаса за такой жест доброй воли! Знаем точно: средства, полученные от продажи олимпийской медали, приблизят нас к победе", – говорится в публикации.

О том, что выставил свою медаль на аукцион, Горуна сообщил 5 апреля в Instagram.

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