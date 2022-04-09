Покупатель из Японии купил за $20,5 тыс. медаль Горуны, полученную на Олимпийских играх в Токио. Каратист передаст деньги на "приближение победы"

"Бронзовая медаль Олимпиады Станислава Горуны продана за $20,5 тыс. Покупатель – представитель Японии. Токийская медаль украинского каратиста вернется в Японию. Мы благодарим Стаса за такой жест доброй воли! Знаем точно: средства, полученные от продажи олимпийской медали, приблизят нас к победе", – говорится в публикации.
О том, что выставил свою медаль на аукцион, Горуна сообщил 5 апреля в Instagram.
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6 августа 2021 года в полуфинале Олимпийских игр в Токио Горуна завоевал бронзовую медаль.
В первые дни войны каратист отправился в военкомат, чтобы вступить в ряды ВСУ. На свой день рождения, 1 марта, спортсмен попросил поклонников, которые бы хотели сделать ему подарок, перевести эти деньги ВСУ.