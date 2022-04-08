  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи

"Пара соседей вернулись в мой подъезд и расписали все, что там было. Моя квартира находится на первом этаже. В ней мешки, заграждения. Там был перевалочный пункт русских солдат, поэтому она разграблена, там выбиты двери", – сказал он.

"Если бы ты не покинул дом 24-го, ты бы, возможно, попал в плен?" – уточнил у танцора автор YouTube-канала, журналист Анатолий Анатолич.

"Маловероятно, что я попал бы в плен. Скорее, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из моего дома и из города Буча, – ответил Грабар. – Никто не ждал, что это будут такие убийцы, которые пришли воровать детские велосипеды, вещи и отправлять это все по почте. Я поверить не могу в то, что это делается, и это делают люди, и что это делает армия. Не так давно я давал присягу, и читая эти слова, надевая эту форму, ты понимаешь, что теперь твоя задача – встать на защиту людей, человечества, сохранять границы и суверенитет своего государства, а не воровать велосипеды. Поэтому то, что происходило в Буче, – я не могу назвать этих людей военными. Мне кажется, это были просто переодетые русские зеки, которым сказали: "Идите, развлекайтесь". У меня других предположений нет. Солдат себе такого не позволит".

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube