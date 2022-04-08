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09 апреля, 2022
 
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Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи

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Грабар: Моя квартира находится на первом этаже. В ней мешки, заграждения. Там был перевалочный пункт русских солдат
Грабар: Моя квартира находится на первом этаже. В ней мешки, заграждения. Там был перевалочный пункт русских солдат
Фото: nazargrabar / Instagram

Украинский танцор Назар Грабар, который после нападения РФ на Украину вступил в ВСУ, предположил, что если бы в первый день войны не уехал из своего дома в Буче Киевской области, то был бы расстрелян российскими оккупантами. Об этом он рассказал в интервью, которое 8 апреля вышло на YouTube-канале "Зе Интервьюер",

"Пара соседей вернулись в мой подъезд и расписали все, что там было. Моя квартира находится на первом этаже. В ней мешки, заграждения. Там был перевалочный пункт русских солдат, поэтому она разграблена, там выбиты двери", – сказал он. 

"Если бы ты не покинул дом 24-го, ты бы, возможно, попал в плен?" – уточнил у танцора автор YouTube-канала, журналист Анатолий Анатолич. 

"Маловероятно, что я попал бы в плен. Скорее, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из моего дома и из города Буча, – ответил Грабар. – Никто не ждал, что это будут такие убийцы, которые пришли воровать детские велосипеды, вещи и отправлять это все по почте. Я поверить не могу в то, что это делается, и это делают люди, и что это делает армия. Не так давно я давал присягу, и читая эти слова, надевая эту форму, ты понимаешь, что теперь твоя задача – встать на защиту людей, человечества, сохранять границы и суверенитет своего государства, а не воровать велосипеды. Поэтому то, что происходило в Буче, – я не могу назвать этих людей военными. Мне кажется, это были просто переодетые русские зеки, которым сказали: "Идите, развлекайтесь". У меня других предположений нет. Солдат себе такого не позволит". 

ВИДЕО
Видео: Зе Интервьюер / YouTube
Контекст:

Назар Грабар снялся в клипе Loboda "Твои глаза". После нападения РФ на Украину вместе с братом отправился служить в ВСУ. 

Теги: плен, Буча, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Анатолий Анатолич, квартира
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