  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки

Салем: Думаю, моя дочь – когда вырастет, она бы не поняла, если бы я ничего не сделал Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

"Я даже не задумывался. Я сразу пошел в военкомат, сказал, что я служил в Бейруте, у меня есть медицинское образование. Мне сказали, что "супер, ты нам будешь полезен как врач". Взяли номер телефона, но есть свой черед действий. В конце так случилось, что я попал не в тероборону, я попал в Нацгвардию. Думаю, что можно сказать, что я на передовую езжу с разведкой. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею, ни в коем случае. Мы делаем то, чтобы страна могла дышать в дальнейшем", – добавил он.

Салем подчеркнул, что близкие не отговаривали его, так как знают его характер.

"Я очень люблю свою Украину. Думаю, что моя дочь – когда вырастет, она бы не поняла, если бы я ничего не сделал. Она бы не поняла, если бы я бежал. Она бы не поняла, если бы я сидел, сложа руки. Она бы этого не поняла. Поэтому просто говорят: "Пожалуйста, будь осторожен", – рассказал он.

Салем признался, что его жена и дочь на четвертый день после войны уехали за границу и находятся в безопасности.

"Когда близкие в безопасности, ты можешь двигаться свободно, потому что когда ты там, тебя не должно ничего отвлекать. Единственное, о чем ты должен знать, – что вы скоро увидитесь. Мне советовали думать всегда о том, что я вернусь. Это очень важно. Постоянно визуализировать в голове, что скоро все закончиться и ты вернешься. Потому что когда там находишься, немного... Нет, не немного. Страшно до усрачки", – подчеркнул он.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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