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04 апреля, 2022
 
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Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки

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Салем: Думаю, моя дочь когда вырастет, она бы не поняла, если бы я ничего не сделал
Салем: Думаю, моя дочь – когда вырастет, она бы не поняла, если бы я ничего не сделал
Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

Украинский ведущий ливанского происхождения Даниэль Салем 4 апреля в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, что решение пойти в военкомат принял сразу после нападения РФ на Украину.

"Я даже не задумывался. Я сразу пошел в военкомат, сказал, что я служил в Бейруте, у меня есть медицинское образование. Мне сказали, что "супер, ты нам будешь полезен как врач". Взяли номер телефона, но есть свой черед действий. В конце так случилось, что я попал не в тероборону, я попал в Нацгвардию. Думаю, что можно сказать, что я на передовую езжу с разведкой. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею, ни в коем случае. Мы делаем то, чтобы страна могла дышать в дальнейшем", – добавил он.

Салем подчеркнул, что близкие не отговаривали его, так как знают его характер.

"Я очень люблю свою Украину. Думаю, что моя дочь  когда вырастет, она бы не поняла, если бы я ничего не сделал. Она бы не поняла, если бы я бежал. Она бы не поняла, если бы я сидел, сложа руки. Она бы этого не поняла. Поэтому просто говорят: "Пожалуйста, будь осторожен", – рассказал он.

Салем признался, что его жена и дочь на четвертый день после войны уехали за границу и находятся в безопасности. 

"Когда близкие в безопасности, ты можешь двигаться свободно, потому что когда ты там, тебя не должно ничего отвлекать. Единственное, о чем ты должен знать, – что вы скоро увидитесь. Мне советовали думать всегда о том, что я вернусь. Это очень важно. Постоянно визуализировать в голове, что скоро все закончиться и ты вернешься. Потому что когда там находишься, немного... Нет, не немного. Страшно до усрачки", – подчеркнул он. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Салем в конце марта рассказал, что российские оккупанты обстреляли авто, в котором он ехал.

Теги: ВСУ, война России против Украины, Даниэль Салем
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