  Украинский ведущий из Ливана Даниэль Салем: Я до сих пор военный в запасе. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать

"Я до сих пор военный в запасе, между прочим. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать. Паспорт у меня украинский, но у меня ливанский ID. Фишка в Ливане – ты никогда не перестанешь быть ливанцем. Ты можешь приехать в Ливан без единого документа, но тебя впустят, если ты ливанец", – рассказал Салем.

По словам ведущего, он считает, что у него два дома – Одесса и Бейрут.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube