  Украинский ведущий из Ливана Даниэль Салем: Я до сих пор военный в запасе. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать

"Я до сих пор военный в запасе, между прочим. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать. Паспорт у меня украинский, но у меня ливанский ID. Фишка в Ливане – ты никогда не перестанешь быть ливанцем. Ты можешь приехать в Ливан без единого документа, но тебя впустят, если ты ливанец", – рассказал Салем.
По словам ведущего, он считает, что у него два дома – Одесса и Бейрут.
Салем родился в 1984 году в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.
В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".
Салем женат. Вместе с женой Марией воспитывает дочь Санту-Луну (2015).