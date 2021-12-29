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29 декабря, 2021
 
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"Мы росли в очень бедной семье, спали, как шпроты. Грязнули". Ведущий Салем рассказал, каким было его детство в Ливане, на родине отца

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Салем: У меня начинался день в 06.00
Салем: У меня начинался день в 06.00
Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

Украинский телеведущий и актер ливанского происхождения Даниэль Салем в интервью, которое вышло 29 декабря на YouTube-канале проекта "Зе Интервьюер", рассказал, что начал работать с восьми лет, так как переехавшие в то время в Бейрут (Ливан), на родину его отца, родители жили очень бедно.

Он объяснил, что его отец переехал в Бейрут в связи с работой, а мама-одесситка поехала вслед за ним.

По словам Салема, он рос в одной комнате со своими 30 двоюродными братьями и сестрами по линии отца.

"Мы росли в очень бедной семье, жили в одной комнате и спали, как шпроты. Грязнули. У каждого своя работа была. У меня начинался день в 06.00", – рассказал ведущий.

Салем признался, что совмещал работу чистильщика обуви с учебой и при этом учился хорошо. 

По словам ведущего, в последний раз он был в Ливане четыре года назад.

ВИДЕО
Видео: Зе Интервьюер / YouTube
Контекст:

Салем родился в 1984 году в Одессе. Во взрослом возрасте проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде. 

В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".

Салем женат. Вместе с женой Марией воспитывает дочь Санту-Луну (2015).

Теги: Ливан, Бейрут, телеведущий, Даниэль Салем
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