  "Мы росли в очень бедной семье, спали, как шпроты. Грязнули". Ведущий Салем рассказал, каким было его детство в Ливане, на родине отца

Он объяснил, что его отец переехал в Бейрут в связи с работой, а мама-одесситка поехала вслед за ним.
По словам Салема, он рос в одной комнате со своими 30 двоюродными братьями и сестрами по линии отца.
"Мы росли в очень бедной семье, жили в одной комнате и спали, как шпроты. Грязнули. У каждого своя работа была. У меня начинался день в 06.00", – рассказал ведущий.
Салем признался, что совмещал работу чистильщика обуви с учебой и при этом учился хорошо.
По словам ведущего, в последний раз он был в Ливане четыре года назад.
Салем родился в 1984 году в Одессе. Во взрослом возрасте проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.
В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".
Салем женат. Вместе с женой Марией воспитывает дочь Санту-Луну (2015).