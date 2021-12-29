  "Мы росли в очень бедной семье, спали, как шпроты. Грязнули". Ведущий Салем рассказал, каким было его детство в Ливане, на родине отца

Салем: У меня начинался день в 06.00 Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

Он объяснил, что его отец переехал в Бейрут в связи с работой, а мама-одесситка поехала вслед за ним.

По словам Салема, он рос в одной комнате со своими 30 двоюродными братьями и сестрами по линии отца.

"Мы росли в очень бедной семье, жили в одной комнате и спали, как шпроты. Грязнули. У каждого своя работа была. У меня начинался день в 06.00", – рассказал ведущий.

Салем признался, что совмещал работу чистильщика обуви с учебой и при этом учился хорошо.

По словам ведущего, в последний раз он был в Ливане четыре года назад.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube