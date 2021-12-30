  Ведущий Даниэль Салем: Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно

"Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно. Очень забавная история. Мы сидим на "Вечере премьер", со мной садится [певица] Мишель Андраде. И так холодно поздоровалась. А мы с ней дружим. Я такой: "Мишель, это я, Даник". Она такая: "О боже, прости, подумала, ты Макс", – рассказал ведущий.

По слова Салема, этим летом его также приняли за Олега Кензова и начали просить автограф.

"Отец с ребенком говорят: "Можно с вами сфоткаться?" Я говорю: "С удовольствием". – "Олег, мы такие фанаты вашего творчества". Я говорю: "Я не Олег". Они, не веря, уходят. Прохожу два квартала. Подходит девочка: "Салем, можно сфоткаться?" Говорю: "Кончено". Он видит это. Подходит: "Вам что, западло было сфоткаться с моим сыном?" Я говорю: "Дружище, я просто не Олег Кензов. Я Даниэль Салем". Он такой:" Кто?" – описал случай из прошлого ведущий.

ВИДЕО

Видео: Зе Интервьюер / YouTube