ХНУ имени Каразина переедет из Харькова – Министерство образования

В министерстве не уточнили, куда переедет университет Фото: V.N. Karazin Kharkiv National University / Facebook

"К большому сожалению, университет имени Каразина полностью разрушен рашистскими захватчиками и их авиаударами. Но университет будет перемещен под руководством министерства образования в более безопасное место", – сказал он.

Витренко не уточнил, куда переедет университет. По его словам, пермещение ожидает и другие вузы. Уже переместили в Закарпатскую область харьковский биосферный университет. В процесе переезда находится университет "Черниговская политехника" и Мариупольский государственный университет.

Витренко подчеркнул, что главной задачей министерства является сохранение образовательной сети, потому что после победы Украине понадобсятся специалисты для восстановления страны.

"Поэтому мы делаем все, чтобы не потерять ни один университет", – сказал он.

5 марта российские военные нанесли авиаудары по спортивному клубу "Унифехт" ХНУ.

В пресс-службе университета 6 марта заявили в Facebook, что оккупанты варварски разрушают корпуса вуза.

"Ракетным ударом разрушен корпус на Мироносицкий, прямым попаданием разбит спорткомплекс "Каразинский", повреждены главный и северный корпуса, здание института "Физико-технический факультет", общежития, Музей природы, старое здание Центральной научной библиотеки на улице Университетской", – отметили в посте.

Скриншот: V.N. Karazin Kharkiv National University / Facebook

12 марта в результате обстрела Пятихаток оккупанты попали в корпус физико-технического факультета, сообщили в ХНУ.

"Разрушена часть здания, стена в лаборатории ионных процессов, крыша в спортзале и аудитории №407, стена в аудитории №313", – перечислили в вузе.