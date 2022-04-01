ХНУ имени Каразина переедет из Харькова – Министерство образования

"К большому сожалению, университет имени Каразина полностью разрушен рашистскими захватчиками и их авиаударами. Но университет будет перемещен под руководством министерства образования в более безопасное место", – сказал он.
Витренко не уточнил, куда переедет университет. По его словам, пермещение ожидает и другие вузы. Уже переместили в Закарпатскую область харьковский биосферный университет. В процесе переезда находится университет "Черниговская политехника" и Мариупольский государственный университет.
Витренко подчеркнул, что главной задачей министерства является сохранение образовательной сети, потому что после победы Украине понадобсятся специалисты для восстановления страны.
"Поэтому мы делаем все, чтобы не потерять ни один университет", – сказал он.
5 марта российские военные нанесли авиаудары по спортивному клубу "Унифехт" ХНУ.
В пресс-службе университета 6 марта заявили в Facebook, что оккупанты варварски разрушают корпуса вуза.
"Ракетным ударом разрушен корпус на Мироносицкий, прямым попаданием разбит спорткомплекс "Каразинский", повреждены главный и северный корпуса, здание института "Физико-технический факультет", общежития, Музей природы, старое здание Центральной научной библиотеки на улице Университетской", – отметили в посте.
12 марта в результате обстрела Пятихаток оккупанты попали в корпус физико-технического факультета, сообщили в ХНУ.
"Разрушена часть здания, стена в лаборатории ионных процессов, крыша в спортзале и аудитории №407, стена в аудитории №313", – перечислили в вузе.
Харьковский национальный университет – один из старейших университетов Восточной Европы, отмечается на сайте вуза. Основан в ноябре 1804 года по инициативе просветителя Василия Каразина. В нем учились и работали три лауреата Нобелевской премии – биолог Илья Мечников, экономист Семен Кузнец, физик Лев Ландау. За годы существования университет окончили более 130 тыс. человек. Отмечается, что от него происходят многие другие высшие учебные заведения Харькова. Сейчас в ХНУ 21 факультет, на которых учится около 16 тыс. студентов и слушателей, 400 аспирантов, работает до 1500 преподавателей и научных сотрудников. В состав университета входят НИИ химии, биологии, астрономии.
Мэр Харькова Игорь Терехов 28 марта сообщил, что из Харькова выехало около трети жителей. По его данным, российская армия разрушила в Харькове более 1500 зданий, из них почти 1300 – жилые дома, 76 школ, 54 детских сада, 16 больниц.