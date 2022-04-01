Под завалами Харьковской ОГА погиб студент политехнического университета

Родители погибшего искали его две недели. Семья студента получила подтверждение о его гибели по тесту ДНК.
Осипенко учился в магистратуре института компьютерного моделирования, прикладной физики и математики на специальности "компьютерные науки". Он жил в общежитии.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину студентов эвакуировали из Харькова. Осипенко пошел в территориальную оборону, он помогал как волонтер.
Пресс-служба вуза выразила соболезнования близким Осипенко.
"Кирилл – героический человек. С самого начала войны он был волентером, помогавшим спасать Харьков, страну. ХПИ искренне сочувствует близким погибшего", – отметили в Facebok на странице НТУ "ХПИ".
В вузе попросили помочь семье Кирилла, опубликовав номер банковской карты его отчима.
Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, где находится здание ОГА, 1 марта. В первый день обстрела спасатели сообщили о семи погибших, позже – еще о 10 жертвах.
23 марта в ГСЧС проинформировали, что из-под завалов извлекли тела 24 погибших. Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля.
По данным на 31 марта, в Харьковской области в результате вторжения РФ погиб 391 мирный житель, 21 из них – дети, сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.
По данным Госстата, в Харькове до начала войны проживало около 1,4 млн граждан. Мэр города Игорь Терехов 28 марта сообщил, что из Харькова выехало около трети жителей. По его данным, российская армия разрушила в Харькове более 1500 зданий, из них почти 1300 – жилые дома, 76 школ, 54 детских сада, 16 больниц.