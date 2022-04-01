Под завалами Харьковской ОГА погиб студент политехнического университета

Родители погибшего искали его две недели. Семья студента получила подтверждение о его гибели по тесту ДНК.

Осипенко учился в магистратуре института компьютерного моделирования, прикладной физики и математики на специальности "компьютерные науки". Он жил в общежитии.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину студентов эвакуировали из Харькова. Осипенко пошел в территориальную оборону, он помогал как волонтер.

Пресс-служба вуза выразила соболезнования близким Осипенко.

"Кирилл – героический человек. С самого начала войны он был волентером, помогавшим спасать Харьков, страну. ХПИ искренне сочувствует близким погибшего", – отметили в Facebok на странице НТУ "ХПИ".

В вузе попросили помочь семье Кирилла, опубликовав номер банковской карты его отчима.

Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, где находится здание ОГА, 1 марта. В первый день обстрела спасатели сообщили о семи погибших, позже – еще о 10 жертвах.

23 марта в ГСЧС проинформировали, что из-под завалов извлекли тела 24 погибших. Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.

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