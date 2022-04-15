Восемь человек, включая семимесячного младенца, погибли в результате очередного обстрела Харькова, более 40 ранены

"Вторая армия мира", как выясняется, умеет воевать только с гражданским населением. Оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харьков. К сожалению, 34 человека ранены, из них – трое детей. Погибли – семь человек, среди них – один ребенок семи месяцев", – сказал Синегубов.
По его словам, пострадавшим медики оказывают экстренную помощь.
"Прошу вас, жители Харькова, без крайней необходимости не находиться сейчас на улицах", – призвал глава ОГА.
Позднее количество погибших в результате обстрела возросло до восьми, а раненых до 42, сообщил Общественному директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов. Среди раненых – девять детей и 33 взрослых.
Хаустов уточнил, что под обстрел попал район ХТЗ. Вызов по "большому количеству раненых" поступил в Службу экстренной помощи в 16.16.
Мэр Харькова Игорь Терехов сказал в эфире телемарафона, что, кроме жилых домов, оккупанты попали ракетами в городскую стоматологическую поликлинику, сообщает "Бабель".
"На месте работают компетентные органы. Ни на минуту не останавливаются обстрелы, даже сейчас город обстреливают. Поликлиника была разрушена, но внутри, к счастью, не было людей", – добавил Терехов.
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней полномасштабного вторжения. По данным мэра города на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 15 апреля, оккупанты убили в Харьковской области 510 мирных жителей, в том числе 24 ребенка.