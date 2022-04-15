Восемь человек, включая семимесячного младенца, погибли в результате очередного обстрела Харькова, более 40 ранены

По последней информации, среди раненых в результате обстрела – девять детей Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Вторая армия мира", как выясняется, умеет воевать только с гражданским населением. Оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харьков. К сожалению, 34 человека ранены, из них – трое детей. Погибли – семь человек, среди них – один ребенок семи месяцев", – сказал Синегубов.

По его словам, пострадавшим медики оказывают экстренную помощь.

"Прошу вас, жители Харькова, без крайней необходимости не находиться сейчас на улицах", – призвал глава ОГА.

Позднее количество погибших в результате обстрела возросло до восьми, а раненых до 42, сообщил Общественному директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов. Среди раненых – девять детей и 33 взрослых.

Хаустов уточнил, что под обстрел попал район ХТЗ. Вызов по "большому количеству раненых" поступил в Службу экстренной помощи в 16.16.

Мэр Харькова Игорь Терехов сказал в эфире телемарафона, что, кроме жилых домов, оккупанты попали ракетами в городскую стоматологическую поликлинику, сообщает "Бабель".

"На месте работают компетентные органы. Ни на минуту не останавливаются обстрелы, даже сейчас город обстреливают. Поликлиника была разрушена, но внутри, к счастью, не было людей", – добавил Терехов.