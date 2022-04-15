"Укрзалізниця" с 16 апреля возобновляет сообщение с Черниговом

Для возобновления движения в Чернигов железнодорожники в сжатые сроки отремонтировали ряд инфраструктурных объектов, отметили в "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook

Об этом 15 апреля сообщил пресс-центр перевозчика в Facebook.

Отмечается, что Чернигов был во вражеской блокаде больше месяца и постоянно находился под обстрелами артиллерии врага.

Как указали в "Укрзалізниці", из Чернигова в Киев региональный дизель-поезд №894/893 будет отправляться в 7.00 (прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 11.06), в обратном направлении – в 15.18, а прибытие в Чернигов – в 19.20.

Подчеркивается, что на маршруте "сначала будут курсировать дизель-поезда польского производителя Pesa, позже – современные пассажирские вагоны на локомотивной тяге".

"Для возобновления движения в Чернигов железнодорожникам в сжатые сроки пришлось отремонтировать ряд инфраструктурных объектов. В частности – около 300 км путей, мост на станции Заворичи и на перегоне Липов Рог – Вертиевка, путепровод в Нежине. Также на направлении восстановлены устройства СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки. – "ГОРДОН") и связи. На участке Бровары – Нежин – Чернигов восстановлена контактная сеть, на других участках работы еще продолжаются", – рассказали в "Укрзалізниці".