"Укрзалізниця" с 16 апреля возобновляет сообщение с Черниговом

Об этом 15 апреля сообщил пресс-центр перевозчика в Facebook.
Отмечается, что Чернигов был во вражеской блокаде больше месяца и постоянно находился под обстрелами артиллерии врага.
Как указали в "Укрзалізниці", из Чернигова в Киев региональный дизель-поезд №894/893 будет отправляться в 7.00 (прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 11.06), в обратном направлении – в 15.18, а прибытие в Чернигов – в 19.20.
Подчеркивается, что на маршруте "сначала будут курсировать дизель-поезда польского производителя Pesa, позже – современные пассажирские вагоны на локомотивной тяге".
"Для возобновления движения в Чернигов железнодорожникам в сжатые сроки пришлось отремонтировать ряд инфраструктурных объектов. В частности – около 300 км путей, мост на станции Заворичи и на перегоне Липов Рог – Вертиевка, путепровод в Нежине. Также на направлении восстановлены устройства СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки. – "ГОРДОН") и связи. На участке Бровары – Нежин – Чернигов восстановлена контактная сеть, на других участках работы еще продолжаются", – рассказали в "Укрзалізниці".
Оккупанты атаковали Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население, говорил мэр города Владислав Атрошенко.
3 марта он отмечал, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, которые были при бомбардировках нацистами в 1941 году. 23 марта Атрошенко сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".
По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.
3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию. По информации Генштаба ВСУ, РФ перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
5 апреля глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение. В то же время он призвал жителей Чернигова и его пригородов пока не возвращаться в свои дома.