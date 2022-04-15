Украина рассчитывает засеять 80% площадей – министр экономики

"80% площадей у нас рассчитываются быть засеянными", – сказала Свириденко.

На совещании также обсуждалась текущая ценовая ситуация в стране, в частности подорожание лука и нефтепродуктов.

Как пояснили премьер-министр Денис Шмыгаль и Свириденко, по луку, помимо традиционного сезонного фактора, на падение предложения при сохранении значительного спроса повлиял тот факт, что основные его производители находятся в Херсонской и Николаевской областях.

Что касается нефтепродуктов, то их подорожание связано с ростом цен на мировом рынке, а также с новой логистикой в связи с прекращением поставок из Беларуси и России.

"Больше логистическое "плечо" на восток: чем дальше на восток, тем цена выше. Раньше такого не было, потому что дизель шел из Беларуси", – пояснил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.