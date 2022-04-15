Украина рассчитывает засеять 80% площадей – министр экономики

"80% площадей у нас рассчитываются быть засеянными", – сказала Свириденко.
На совещании также обсуждалась текущая ценовая ситуация в стране, в частности подорожание лука и нефтепродуктов.
Как пояснили премьер-министр Денис Шмыгаль и Свириденко, по луку, помимо традиционного сезонного фактора, на падение предложения при сохранении значительного спроса повлиял тот факт, что основные его производители находятся в Херсонской и Николаевской областях.
Что касается нефтепродуктов, то их подорожание связано с ростом цен на мировом рынке, а также с новой логистикой в связи с прекращением поставок из Беларуси и России.
"Больше логистическое "плечо" на восток: чем дальше на восток, тем цена выше. Раньше такого не было, потому что дизель шел из Беларуси", – пояснил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
В Генштабе ВСУ заявляли, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины. В Минагрополитики предполагают, что от 10% до, по худшим прогнозам, 30% посевных площадей могут остаться не засеянными.
Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки – украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.
В Мининфраструктуры также пообещали обеспечить аграрный бизнес всем необходимым для посевной.
31 марта Шмыгаль сообщил, что посевная кампания началась в 20 областях Украины. 12 апреля – что она ведется во всех областях Украины, кроме Луганской.