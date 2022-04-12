Из-за риска минирования 10% площадей в Украине могут остаться неиспользованными во время посевной кампании – Минагрополитики

"Действительно на около половины территорий, которые были оккупированы и освобождены или на которых продолжаются военные действия, существует риск минирования. Это не касается всей территории Украины. Если эти площади оценить в пределах всего государства, то это может быть до 10% посевных площадей. Остается большой риск того, что мы можем не успеть физически их разминировать и использовать для нынешней посевной кампании", – сказал Высоцкий.

Он уточнил, что в эти 10% относят также посевные площади на временно оккупированных территориях, где российские оккупанты похищают сельхозтехнику или уничтожают ее.

По словам Высоцкого, согласно наихудшим прогнозам, засеяны будут около 70% площадей, но даже это позволит обеспечить все внутренние потребности Украины и частично экспорт.

"Условный недобор может быть на уровне 30% от среднегодового валового производства. Но все-таки это некритично, поскольку для внутреннего потребления мы обычно использовали около 30–40% всего производства зерновых, в том числе нужд животноводства", – пояснил замминистра.