Во всех областях Украины, кроме Луганской, началась посевная – Шмыгаль

В Украине, несмотря на войну, проходит посевная Фото: depositphotos.com

"На сегодняшнем заседании правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делается это для того, чтобы посевная нигде не останавливалась и не задерживалась", – отметил Шмыгаль.

По его словам, аграриям уже выделили 3,5 млрд грн льготного финансирования.