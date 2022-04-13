ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Во всех областях Украины, кроме Луганской, началась посевная – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине, несмотря на войну, проходит посевная
В Украине, несмотря на войну, проходит посевная
Фото: depositphotos.com

Во всех областях Украины, кроме Луганской, началась посевная кампания. Об этом 12 апреля сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, его обращение опубликовано на сайте Кабмина.

"На сегодняшнем заседании правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делается это для того, чтобы посевная нигде не останавливалась и не задерживалась", – отметил Шмыгаль.

По его словам, аграриям уже выделили 3,5 млрд грн льготного финансирования.

Контекст:

В Генштабе ВСУ заявляли, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины. В Минагрополитики предполагают, что от 10% до, по худшим прогнозам, 30% посевных площадей могут остаться не засеянными.  

Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки – украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.

В Мининфраструктуры также пообещали обеспечить аграрный бизнес всем необходимым для посевной.

31 марта Шмыгаль сообщил, что посевная кампания началась в 20 областях Украины.

По данным Министерства иностранных дел по состоянию на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории.

Теги: Кабинет Министров, сельское хозяйство, сельхозтехника, финансирование, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
  Полякова о дочерях: Если раньше могли рассчитывать, что мама пристроит в платный вуз, то сейчас у детей только одна работа – учиться
  Полякова о дочерях: Если раньше могли рассчитывать, что мама пристроит в платный вуз, то сейчас у детей только одна работа – учиться
"Монетизация направляется в РФ". Анатолий Анатолич призвал украинцев не показывать детям российские мультфильмы
"Монетизация направляется в РФ". Анатолий Анатолич призвал украинцев не показывать детям российские мультфильмы
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
  "Я понимаю, почему она молчит". Кривошапко прокомментировал игнорирование Денисовой войны РФ против Украины
  "Я понимаю, почему она молчит". Кривошапко прокомментировал игнорирование Денисовой войны РФ против Украины
  Нина Матвиенко рассказала, в какую страну уехали ее дочь и внучка после нападения РФ на Украину
  Нина Матвиенко рассказала, в какую страну уехали ее дочь и внучка после нападения РФ на Украину
  "Это такой бюрократический момент". Шевченко рассказал, когда в его доме смогут поселиться семьи украинских беженцев и как их будут выбирать
  "Это такой бюрократический момент". Шевченко рассказал, когда в его доме смогут поселиться семьи украинских беженцев и как их будут выбирать
  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка
  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка G
Дмитрий ГОРДОН
"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче
"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче
  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!
  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (121583)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (36833)
3
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (26032)
4
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (25193)
5
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (24571)
6
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (22927)
7
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (22828)
8
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (22163)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS