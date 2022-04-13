Во всех областях Украины, кроме Луганской, началась посевная – Шмыгаль

"На сегодняшнем заседании правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делается это для того, чтобы посевная нигде не останавливалась и не задерживалась", – отметил Шмыгаль.
По его словам, аграриям уже выделили 3,5 млрд грн льготного финансирования.
В Генштабе ВСУ заявляли, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины. В Минагрополитики предполагают, что от 10% до, по худшим прогнозам, 30% посевных площадей могут остаться не засеянными.
Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки – украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.
В Мининфраструктуры также пообещали обеспечить аграрный бизнес всем необходимым для посевной.
31 марта Шмыгаль сообщил, что посевная кампания началась в 20 областях Украины.
По данным Министерства иностранных дел по состоянию на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории.