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700 тыс. внутренних переселенцев Украины будут получать дополнительные средства по программам ООН – Шмыгаль

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Вынужденными переселенцами в Украине стали более 7 млн человек
Вынужденными переселенцами в Украине стали более 7 млн человек
Фото: ЕРА

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в обращении к украинцам, текст которого опубликован 15 апреля на сайте Кабинета Министров.

"Правительство совместно с Организацией Объединенных Наций запускает еще две программы выплат. Решение об этом было принято сегодня на заседании Кабинета Министров. По нашим договоренностям, вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение трех месяцев", – сказал он.

Премьер отметил, что и управление верховного комиссара ООН по делам беженцев поможет малоимущим пенсионерам из числа вынужденных переселенцев.

"Им также будет дополнительно выплачиваться по 2200 грн. Планируем охватить этими выплатами от доноров около 700 тыс. внутренне перемещенных лиц", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что продолжают работать программы для вынужденных переселенцев, в рамках которой каждому взрослому выделяется по 2000 грн, а на каждого ребенка в семье – по 3000 грн.

"На выплату такой помощи уже направлено 578 млн грн. За счет этих средств помощь получат около 155 тыс. внутренне перемещенных лиц", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, правительство также "продолжает стимулировать восстановление деловой активности и занятости".

"Дополнительно выделяем почти 1,3 млрд грн из резервного фонда для Фонда соцстрахования, чтобы обеспечить выплаты помощи по безработице", – объяснил премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 апреля Международная организация по миграции опубликовала отчет, согласно которому в Украине в результате масштабного вторжения России вынужденными переселенцами стали около 7,1 млн человек. По данным организации, более 50% перемещенных семей имеют детей, 57% – пожилых родственников, 30% – людей с хроническими заболеваниями.

Теги: безработица, ООН, война, правительство, оккупация, помощь, переселенцы, вторжение, украинцы, война России против Украины, пенсионеры, выплаты, премьер-министр, Денис Шмыгаль, обращение
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