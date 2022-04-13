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На нужды украинской армии и СБУ Кабмин выделил 34,5 млрд грн – Шмыгаль

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Шмыгаль: Армия ключевой приоритет
Шмыгаль: Армия – ключевой приоритет
Фото: kmu.gov.ua

Одним из девяти направлений деятельности Кабинета Министров Украины после масштабного вторжения России является финансирование силового блока. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в видеообращении 12 апреля, оно опубликовано на YouTube-канале Кабмина.

"Армия – ключевой приоритет, поэтому на прошлой неделе дополнительно направили 33 млрд грн для Вооруженных сил Украины и дополнительно 1,5 млрд грн для Службы безопасности Украины", – сказал он.

По словам премьер-министра, 19 млрд грн пойдут на закупку вооружения, 7 млрд грн – на ремонт техники и вооружения, а 5 млрд грн – на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным. Еще 1,3 млрд грн направят на оперативное обеспечение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра. 

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.

Теги: Россия, СБУ, Кабинет Министров, армия, война, война России против Украины, финансы, финансирование, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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