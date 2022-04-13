На нужды украинской армии и СБУ Кабмин выделил 34,5 млрд грн – Шмыгаль

"Армия – ключевой приоритет, поэтому на прошлой неделе дополнительно направили 33 млрд грн для Вооруженных сил Украины и дополнительно 1,5 млрд грн для Службы безопасности Украины", – сказал он.

По словам премьер-министра, 19 млрд грн пойдут на закупку вооружения, 7 млрд грн – на ремонт техники и вооружения, а 5 млрд грн – на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным. Еще 1,3 млрд грн направят на оперативное обеспечение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)