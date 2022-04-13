На нужды украинской армии и СБУ Кабмин выделил 34,5 млрд грн – Шмыгаль

"Армия – ключевой приоритет, поэтому на прошлой неделе дополнительно направили 33 млрд грн для Вооруженных сил Украины и дополнительно 1,5 млрд грн для Службы безопасности Украины", – сказал он.
По словам премьер-министра, 19 млрд грн пойдут на закупку вооружения, 7 млрд грн – на ремонт техники и вооружения, а 5 млрд грн – на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным. Еще 1,3 млрд грн направят на оперативное обеспечение.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.