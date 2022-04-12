Шмыгаль и президент Швейцарии договорились о проведении в июле конференции по вопросам восстановления Украины

Шмыгаль (на фото) рассказал о договоренностях с Кассисом Фото: kmu.gov.ua

"Разговаривал с президентом Швейцарии Кассисом. Обсудили последствия российской агрессии и экономическую ситуацию в Украине. Поблагодарил Швейцарию за постоянную поддержку", – написал он.

По словам Шмыгаля, он договорился с президентом Швейцарии о возобновлении работы Международной конференции по вопросам реформ в Украине и проведении в июле конференции по восстановлению Украины.

Розмовляв із Президентом * @ignaziocassis. Обговорили наслідки російської агресії та економічну ситуацію в Україні. Подякував Швейцарії за постійну підтримку. Домовились відновити роботу над #URC2022 і провести у липні Конференцію з питань відновлення * . — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)