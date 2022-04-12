Шмыгаль и президент Швейцарии договорились о проведении в июле конференции по вопросам восстановления Украины

"Разговаривал с президентом Швейцарии Кассисом. Обсудили последствия российской агрессии и экономическую ситуацию в Украине. Поблагодарил Швейцарию за постоянную поддержку", – написал он.
По словам Шмыгаля, он договорился с президентом Швейцарии о возобновлении работы Международной конференции по вопросам реформ в Украине и проведении в июле конференции по восстановлению Украины.
Розмовляв із Президентом * @ignaziocassis. Обговорили наслідки російської агресії та економічну ситуацію в Україні. Подякував Швейцарії за постійну підтримку. Домовились відновити роботу над #URC2022 і провести у липні Конференцію з питань відновлення * .— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 12, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.