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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году – НБУ

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Нацбанк ожидает сокращения реального ВВП не менее чем на треть
Нацбанк ожидает сокращения реального ВВП не менее чем на треть
Фото: depositphotos.com

По оценкам Национального банка Украины, в 2022 году отечественная экономика будет постепенно восстанавливаться. Однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка по итогам заседания комитета по монетарной политике НБУ.

НБУ отмечает, что экономическая активность в Украине постепенно восстанавливается: бизнес возобновляет деятельность, преодолевая вызовы военного времени; возобновилась продажа и устойчивый спрос на билеты "Укрзалізниці".

В то же время во многих регионах Украины активные боевые действия продолжаются, люди гибнут, разрушается инфраструктура и производственные мощности. Полномасштабное нападение России на Украину также привело к разрыву производственных связей между регионами и значительному росту вынужденной миграции. Как следствие, потери от войны будут значительными, констатирует НБУ.

"По оценкам Национального банка, экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году. Сокращение ВВП Украины ожидается по всем составляющим. В частности, частное потребление снизится ввиду вынужденного выезда многих граждан из страны, роста уровня безработицы, уменьшения доходов и экономии на второстепенных расходах. Из-за существенной неопределенности и высоких рисков значительно сократится и инвестиционная активность", – говорится в сообщении.

Значительные потери, отмечает регулятор, несет не только импорт, но и экспорт товаров из-за остановки предприятий, уменьшения посевных площадей и невозможности эффективного проведения сельскохозяйственных работ, блокады морских портов, проблем с поставкой горючего и удобрений. В то же время ожидается увеличение складских запасов продукции, которые предприятия будут пытаться экспортировать позже.

По прогнозам НБУ, после значительного сокращения в первый месяц войны экспорт и импорт будут постепенно возобновляться.

"Окончательная оценка потерь экономики от полномасштабной агрессии России против Украины в первую очередь будет зависеть от продолжительности военных действий. Залогом быстрого восстановления Украины является проведение структурных реформ, привлечение масштабной международной поддержки и интеграция в Европейский союз", – подытожили в НБУ.

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: инвестиции, НБУ, ВВП, экономика, импорт, экспорт, Нацбанк, убытки, война России против Украины, ущерб
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