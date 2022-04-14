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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для быстрого восстановления после войны Украине необходимо $70 млрд инвестиций в год – Минэкономики

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Министерство ставит своей целью привести в страну ведущих инвесторов
Министерство ставит своей целью привести в страну ведущих инвесторов
Фото: ua.depositphotos.com

Для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет. Об этом 13 апреля в эфире телемарафона заявил замминистра экономики Украины Денис Кудин, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Для быстрого послевоенного восстановления мы должны выйти на темпы инвестиций примерно 35% ВВП. Последний ВВП у нас был $200 млрд. 35% — это примерно $70 млрд ежегодно", – сказал Кудин.

По его словам, быстро восстановить экономику Украины не удастся.

"Нельзя все восстановить за один год. Усилия должны быть направлены хотя бы в течение 10 лет", – отметил замминистра.

Он подчеркнул, что министерство ставит своей целью привести в страну ведущих инвесторов.

"Чтобы экономика выросла, нам нужно больше производств, больше предприятий в сфере услуг. Для этого требуются инвестиции. Мы работаем со многими ведущими странами мира, акции которых котируются на биржах. Наша ключевая задача – чтобы они пришли в Украину, открыли здесь бизнес и начали здесь работать", – сказал Кудин.

Он также сообщил, что правительство сейчас работает над централизованным планированием развития отраслей экономики и определяет предприятия, которые необходимо создать. В рамках этого планирования специалисты разрабатывают для потенциальных иностранных инвесторов уже готовые проектные решения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, инвестиции, экономика, оккупация, война России против Украины, Минэкономики
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