Для быстрого восстановления после войны Украине необходимо $70 млрд инвестиций в год – Минэкономики

"Для быстрого послевоенного восстановления мы должны выйти на темпы инвестиций примерно 35% ВВП. Последний ВВП у нас был $200 млрд. 35% — это примерно $70 млрд ежегодно", – сказал Кудин.
По его словам, быстро восстановить экономику Украины не удастся.
"Нельзя все восстановить за один год. Усилия должны быть направлены хотя бы в течение 10 лет", – отметил замминистра.
Он подчеркнул, что министерство ставит своей целью привести в страну ведущих инвесторов.
"Чтобы экономика выросла, нам нужно больше производств, больше предприятий в сфере услуг. Для этого требуются инвестиции. Мы работаем со многими ведущими странами мира, акции которых котируются на биржах. Наша ключевая задача – чтобы они пришли в Украину, открыли здесь бизнес и начали здесь работать", – сказал Кудин.
Он также сообщил, что правительство сейчас работает над централизованным планированием развития отраслей экономики и определяет предприятия, которые необходимо создать. В рамках этого планирования специалисты разрабатывают для потенциальных иностранных инвесторов уже готовые проектные решения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.