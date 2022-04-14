Для быстрого восстановления после войны Украине необходимо $70 млрд инвестиций в год – Минэкономики

"Для быстрого послевоенного восстановления мы должны выйти на темпы инвестиций примерно 35% ВВП. Последний ВВП у нас был $200 млрд. 35% — это примерно $70 млрд ежегодно", – сказал Кудин.

По его словам, быстро восстановить экономику Украины не удастся.

"Нельзя все восстановить за один год. Усилия должны быть направлены хотя бы в течение 10 лет", – отметил замминистра.

Он подчеркнул, что министерство ставит своей целью привести в страну ведущих инвесторов.

"Чтобы экономика выросла, нам нужно больше производств, больше предприятий в сфере услуг. Для этого требуются инвестиции. Мы работаем со многими ведущими странами мира, акции которых котируются на биржах. Наша ключевая задача – чтобы они пришли в Украину, открыли здесь бизнес и начали здесь работать", – сказал Кудин.

Он также сообщил, что правительство сейчас работает над централизованным планированием развития отраслей экономики и определяет предприятия, которые необходимо создать. В рамках этого планирования специалисты разрабатывают для потенциальных иностранных инвесторов уже готовые проектные решения.

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