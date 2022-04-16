Украине после победы понадобится свой план Маршалла – Ахметов

"Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления – план Маршала для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне, мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократичную и успешную Украину", – считает Ахметов.

Он отметил, что СКМ как самый большой частный бизнес страны будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины. Своей целью он видит восстановление разрушенного российскими оккупантами украинского Мариуполя и его металлургических предприятий.

"Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь, как и раньше, конкурировала на мировых рынках", – заявил бизнесмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)