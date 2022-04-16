Украине после победы понадобится свой план Маршалла – Ахметов

"Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления – план Маршала для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне, мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократичную и успешную Украину", – считает Ахметов.
Он отметил, что СКМ как самый большой частный бизнес страны будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины. Своей целью он видит восстановление разрушенного российскими оккупантами украинского Мариуполя и его металлургических предприятий.
"Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь, как и раньше, конкурировала на мировых рынках", – заявил бизнесмен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
В Мариуполе, по данным мэра города Вадима Бойченко, остается около 120 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным Бойченко на 12 апреля, депортировано 33 тыс. жителей.
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.
12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил CNN, что, по предварительным данным, в Мариуполе погибли до 22 тыс. человек.