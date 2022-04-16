"Украина буквально борется за наше будущее". Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером

Путин "равняется Гитлеру" и должен быть остановлен в Украине, отметил Надь Фото: EPA

Путин, по словам главы минобороны Словакии, "равняется Гитлеру" и должен быть остановлен в Украине, прежде чем он сможет двигаться дальше на Запад.

"Украина буквально борется за наше будущее", – отметил Надь.

Он добавил, что до вторжения РФ для Словакии было немыслимо отправить через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о системах советского производства.

Теперь – это "новая мировая реальность", Словакия – "прифронтовое государство", в стране пребывают более 330 тыс. беженцев из Украины, подчеркнул Надь.

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