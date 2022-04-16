"Украина буквально борется за наше будущее". Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером

Путин, по словам главы минобороны Словакии, "равняется Гитлеру" и должен быть остановлен в Украине, прежде чем он сможет двигаться дальше на Запад.
"Украина буквально борется за наше будущее", – отметил Надь.
Он добавил, что до вторжения РФ для Словакии было немыслимо отправить через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о системах советского производства.
Теперь – это "новая мировая реальность", Словакия – "прифронтовое государство", в стране пребывают более 330 тыс. беженцев из Украины, подчеркнул Надь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала войну против Украины 24 февраля. Путин называет ее "спецоперацией".
С начала российского вторжения украинские власти неоднократно призывали страны НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить средства ПВО, чтобы Вооруженные силы могли самостоятельно защитить украинские населенные пункты от авиаударов и ракетных атак со стороны РФ.
8 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна передает Украине систему С-300 (зенитно-ракетный комплекс, способный поражать различные цели на высотах до 75–200 км, в зависимости от типа применяемых элементов).
В США заявили, что взамен переданному Украине комплексу С-300 отправляют в Словакию систему Patriot.