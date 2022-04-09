США отправляют в Словакию систему Patriot взамен переданному Украине комплексу С-300 – Пентагон

Системой Patriot будут управлять американские военные. Она прибудет в Словакию в ближайшие дни.
"Продолжительность их развертывания еще не установлена, поскольку мы продолжаем консультироваться со словацким правительством о более постоянных решениях противовоздушной обороны. Это развертывание средств Patriot в Словакии идеально согласуется с нашими предыдущими усилиями по укреплению оборонительного потенциала НАТО и демонстрации наших требований коллективной безопасности в соответствии со ст. 5 договора НАТО. Он дополняет многонациональную боевую группу НАТО в восточной Словакии, в которую входят элементы противовоздушной обороны из Германии и Нидерландов", – заявил Остин.
Он поблагодарил правительство Словакии за готовность помочь Украине.
"Это еще один пример силы нашего Североатлантического союза и того, как действия президента [РФ Владимира] Путина привели к тому самому укреплению НАТО, которому, как он утверждал, он пытался помешать. Каждый наш шаг направлен на сдерживание агрессии и успокоение наших союзников", – добавил министр обороны США.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала российского вторжения украинские власти неоднократно призывали страны НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить средства ПВО, чтобы Вооруженные силы могли самостоятельно защитить украинские населенные пункты от авиаударов и ракетных атак со стороны РФ.
С-300 – это зенитно-ракетные комплексы, способные поражать различные цели на высотах до 75–200 км, в зависимости от типа применяемых элементов.
8 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна передает Украине систему С-300.