США отправляют в Словакию систему Patriot взамен переданному Украине комплексу С-300 – Пентагон

Системой Patriot будут управлять американские военные. Она прибудет в Словакию в ближайшие дни.

"Продолжительность их развертывания еще не установлена, поскольку мы продолжаем консультироваться со словацким правительством о более постоянных решениях противовоздушной обороны. Это развертывание средств Patriot в Словакии идеально согласуется с нашими предыдущими усилиями по укреплению оборонительного потенциала НАТО и демонстрации наших требований коллективной безопасности в соответствии со ст. 5 договора НАТО. Он дополняет многонациональную боевую группу НАТО в восточной Словакии, в которую входят элементы противовоздушной обороны из Германии и Нидерландов", – заявил Остин.

Он поблагодарил правительство Словакии за готовность помочь Украине.

"Это еще один пример силы нашего Североатлантического союза и того, как действия президента [РФ Владимира] Путина привели к тому самому укреплению НАТО, которому, как он утверждал, он пытался помешать. Каждый наш шаг направлен на сдерживание агрессии и успокоение наших союзников", – добавил министр обороны США.

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