Reuters: Ахметов пообещал восстановить украинский Мариуполь

Он пообещал, что будет помогать заново отстраивать Мариуполь, который стал как мировой трагедией, так и мировым примером героизма. Ахметов подчеркнул, что для него Мариуполь был и всегда будет украинским, он уверен, что украинские военные продолжат защищать город.
Бизнесмен напомнил, что вернулся в Украину 23 февраля и остается в стране, ежедневно поддерживая связь с руководителями "Метинвеста" – своей компании, управляющей мариупольскими заводами "Азовсталь" и ММК имени Ильича.
"Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши [новые производственные] планы, чтобы мариупольская сталь могла, как и прежде, конкурировать на мировых рынках", – цитирует агентство комментарий Ахметова.
Он убежден, что Украине понадобится беспрецедентная международная программа восстановления, "план Маршалла", и что страна будет свободной, европейской, демократической и успешной после победы в войне.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" до войны оценивал его состояние в $7,6 млрд.
16 февраля, в день, который в СМИ называли вероятной датой вторжения РФ, бизнесмен находился в Украине и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области. Он сообщил, что в 2022 году "Метинвест" инвестирует $1 млрд в новое производство в Мариуполе.
18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Его пресс-секретарь Анна Терехова сообщала, что у бизнесмена там запланирован ряд встреч. "Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", – говорила она.
22 февраля, после признания Россией "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", Ахметов выступил с призывом к единству власти, бизнеса и украинских граждан. Это, по словам бизнесмена, является залогом выживания страны.
23 февраля бизнесмен вернулся в Украину.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
В Мариуполе, по данным мэра города Вадима Бойченко, остается около 120 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным Бойченко на 12 апреля, депортировано 33 тыс. жителей.
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.
12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил CNN, что, по предварительным данным, в Мариуполе погибли до 22 тыс. человек.