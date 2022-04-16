Reuters: Ахметов пообещал восстановить украинский Мариуполь

Ахметов сообщил, что с 23 февраля находится в Украине Фото: pravda.com.ua

Он пообещал, что будет помогать заново отстраивать Мариуполь, который стал как мировой трагедией, так и мировым примером героизма. Ахметов подчеркнул, что для него Мариуполь был и всегда будет украинским, он уверен, что украинские военные продолжат защищать город.

Бизнесмен напомнил, что вернулся в Украину 23 февраля и остается в стране, ежедневно поддерживая связь с руководителями "Метинвеста" – своей компании, управляющей мариупольскими заводами "Азовсталь" и ММК имени Ильича.

"Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши [новые производственные] планы, чтобы мариупольская сталь могла, как и прежде, конкурировать на мировых рынках", – цитирует агентство комментарий Ахметова.

Он убежден, что Украине понадобится беспрецедентная международная программа восстановления, "план Маршалла", и что страна будет свободной, европейской, демократической и успешной после победы в войне.

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Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" до войны оценивал его состояние в $7,6 млрд.

16 февраля, в день, который в СМИ называли вероятной датой вторжения РФ, бизнесмен находился в Украине и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области. Он сообщил, что в 2022 году "Метинвест" инвестирует $1 млрд в новое производство в Мариуполе.

18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Его пресс-секретарь Анна Терехова сообщала, что у бизнесмена там запланирован ряд встреч. "Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", – говорила она.

22 февраля, после признания Россией "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", Ахметов выступил с призывом к единству власти, бизнеса и украинских граждан. Это, по словам бизнесмена, является залогом выживания страны.

23 февраля бизнесмен вернулся в Украину.