СКМ Ахметова: Задача большого бизнеса – сохранить рабочие места и поддерживать фронт

Наталья Емченко: Мы остаемся в Украине. Мы свое будущее связываем с Украиной. Мы верим в Украину. Мы готовы ее отстраивать Фото: profispace.media

"Прежде всего большой бизнес должен сохранять максимально возможную мощность на экономическом фронте. Экономический фронт – это не второй фронт, это второй первый фронт. То есть у нас есть военный фронт и у нас есть экономический фронт. И экономический фронт ничуть не менее важный, чем милитарный", – отметила она.

Емченко подчеркнула, что владелец СКМ, бизнесмен Ринат Ахметов встретил войну в Украине и остается в стране.

"Мы остаемся в Украине. Мы свое будущее связываем с Украиной. Мы верим в Украину. Мы готовы ее отстраивать. Мы готовы отстраивать наши предприятия. Мы готовы участвовать в восстановлении городов, в которых мы работаем. То есть мы здесь. Большая задача бизнеса – демонстрировать сейчас и словом, и делом, и символами, что он в Украине. И мы в этом смысле на 100% здесь", – резюмировала Емченко.

Она убеждена, что задача экономики в Украине – научиться быть мобильной и адаптироваться к новым военным реалиям. Руководитель подчеркнула, что СКМ учитывает опыт последних восьми лет войны России с Украиной и делает все возможное, чтобы там, где это безопасно для людей, предприятия работали по максимуму.

"Мы, как и все, к сожалению, знаем об этом не понаслышке с 2014 года. Поэтому, с одной стороны, мы делаем все возможное, чтобы наши предприятия работали по максимуму там, где это возможно. С другой стороны, мы научились очень быстро сворачивать и разворачивать наши производства", – добавила директор по коммуникациям СКМ.