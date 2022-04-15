Мининфраструктуры выразило благодарность гуманитарному проекту "Спасаем жизнь"

Мининфраструктуры выразило благодарность проекту "Спасаем жизнь" за активный вклад в борьбу с гуманитарным кризисом, который вызван действиями России Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

В правительстве отметили, что агрессия России сопровождается многочисленными зверствами и варварством со стороны их вооруженных формирований. В преодолении последствий уничтожения территорий и людей, которые оказывает РФ, Украинское государство и народ нуждаются в помощи, в частности, гуманитарной, на благотворительной основе, сказано в сообщении.

Поэтому Мининфраструктуры выразило благодарность проекту "Спасаем жизнь" за активный вклад в борьбу с гуманитарным кризисом, который вызван действиями страны-агрессора.

Как отмечается в письме, Мининфраструктуры продолжит сотрудничать с проектом и дальше и готово оказать ему всестороннюю поддержку – организацией, координацией и информацией.

Издание "Сегодня" добавило, что проект "Спасаем жизнь" уже поддержало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В официальном письме вице-премьер Ирина Верещук высказала благодарность инициативе бизнесов СКМ за весомый вклад в преодоление гуманитарного кризиса в стране.

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