Благодаря эффективной логистике Днепропетровская область обеспечивает большинство фронтовых регионов – ОП

По его словам, во фронтовые регионы – Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Черниговскую области – было направлено около 110 тыс. пищевых наборов, которые обеспечивает склад упаковки гуманитарной помощи при штабе областной администрации.

"Еще один центр помощи в Днепре – координационный штаб волонтеров", – сказал Тимошенко, отметив, что в координационном штабе волонтеров города ежедневно работают сотни людей.

Он также добавил, что за время войны "Укрзалізниця" передала в город 4 тыс. тонн гуманитарной помощи из западных регионов Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)