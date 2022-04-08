Первую партию помощи от проекта "Спасаем жизнь" получат жители Авдеевки

Авдеевка получит 6 тыс. наборов гуманитарной помощи от проекта "Спасаем жизнь" Фото: пресс-служба проекта "Спасаем жизнь"

6 тыс. гуманитарных наборов получат в первую очередь социально незащищенные категории населения, среди которых одинокие матери, дети с инвалидностью, многодетные семьи, а также те, кого невозможно эвакуировать из зоны боевых действий.

В набор входят макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенка. Состав рекомендован ВОЗ ввиду его энергетической ценности.

Финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют входящие в группу СКМ компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова и при поддержке государства.

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