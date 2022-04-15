Фонд Рината Ахметова доставил в Киев 34,5 тыс. продуктовых наборов

"Мой благотворительный фонд помогает украинцам выжить – водой, продуктами, медикаментами, любой помощью, которую мы можем дать здесь и сейчас. А бизнесы СКМ помогают армии и территориальной обороне. Помогают защищать наш суверенитет, нашу свободу и независимость. Помогают победить", – сказал Ахметов.

27 тыс. наборов с продуктами первой необходимости получили киевляне и вынужденные переселенцы из самых горячих точек, а 7,5 тыс. – жители населенных пунктов области, наиболее пострадавших от войны, в частности жители Ирпеня и Бучи. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тыс. украинцев.

В Фонде напомнили, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.